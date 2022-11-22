https://ria.ru/20221122/kitay-1833269879.html

Глава Минобороны Китая призвал США поддерживать взаимодействие

Глава Минобороны Китая призвал США поддерживать взаимодействие - РИА Новости, 22.11.2022

Глава Минобороны Китая призвал США поддерживать взаимодействие

Вооруженные силы Китая и США должны поддерживать взаимодействие и контакты, а также прикладывать усилия для защиты региональной безопасности и стабильности,... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:31

2022-11-22T10:31

2022-11-22T10:32

в мире

вэй фэнхэ

ллойд остин

си цзиньпин

камбоджа

сша

китай

минобороны китая

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ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Китая и США должны поддерживать взаимодействие и контакты, а также прикладывать усилия для защиты региональной безопасности и стабильности, заявили во вторник главы оборонных ведомств двух стран.Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ провел встречу с коллегой из США Ллойдом Остином на полях Совещания министров обороны государств - членов АСЕАН с диалоговыми партнерами в Камбодже."В ходе переговоров стороны признали, что вооруженные силы двух стран должны добросовестно реализовывать важный консенсус, достигнутый главами двух государств, поддерживать взаимодействие и контакты, укреплять управление и контроль кризисов, а также прикладывать усилия для защиты региональной безопасности и стабильности", - говорится в заявлении министерства обороны КНР.Вэй Фэнхэ отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели переговоры на саммите лидеров G20 на Бали, в ходе которых достигли ряда важных консенсусов, наметив курс развития китайско-американских отношений.Отмечается, что стороны также обменялись мнениями по международной и региональной ситуации, обсудили кризис на Украине, а также проблемы Южно-Китайского моря и Корейского полуострова.

https://ria.ru/20221122/kitay-1833259673.html

https://ria.ru/20221120/kongress-1832942777.html

камбоджа

сша

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вэй фэнхэ, ллойд остин, си цзиньпин, камбоджа, сша, китай, минобороны китая, большая двадцатка