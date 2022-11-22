10:31 22.11.2022 (обновлено: 10:32 22.11.2022)
Глава Минобороны Китая призвал США поддерживать взаимодействие
Глава Минобороны Китая Вэй Фэнхэ надеется, что США будут проводить рациональную политику
Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Китая и США должны поддерживать взаимодействие и контакты, а также прикладывать усилия для защиты региональной безопасности и стабильности, заявили во вторник главы оборонных ведомств двух стран.
Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ провел встречу с коллегой из США Ллойдом Остином на полях Совещания министров обороны государств - членов АСЕАН с диалоговыми партнерами в Камбодже.
"В ходе переговоров стороны признали, что вооруженные силы двух стран должны добросовестно реализовывать важный консенсус, достигнутый главами двух государств, поддерживать взаимодействие и контакты, укреплять управление и контроль кризисов, а также прикладывать усилия для защиты региональной безопасности и стабильности", - говорится в заявлении министерства обороны КНР.
Вэй Фэнхэ отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели переговоры на саммите лидеров G20 на Бали, в ходе которых достигли ряда важных консенсусов, наметив курс развития китайско-американских отношений.
"Надеемся, что США сдержат свое слово и останутся верны своим обещаниям, будут действительно претворять в жизнь консенсус, достигнутый главами двух государств, проводить рациональную и прагматичную политику в отношении Китая, а также способствовать возвращению китайско-американских отношений на путь устойчивого и здорового развития", - заявил Вэй Фэнхэ, слова которого приводит оборонное ведомство Китая.
Отмечается, что стороны также обменялись мнениями по международной и региональной ситуации, обсудили кризис на Украине, а также проблемы Южно-Китайского моря и Корейского полуострова.
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