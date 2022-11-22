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Глава Минобороны Китая призвал США поддерживать взаимодействие - РИА Новости, 22.11.2022
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Глава Минобороны Китая призвал США поддерживать взаимодействие
Глава Минобороны Китая призвал США поддерживать взаимодействие - РИА Новости, 22.11.2022
Глава Минобороны Китая призвал США поддерживать взаимодействие
Вооруженные силы Китая и США должны поддерживать взаимодействие и контакты, а также прикладывать усилия для защиты региональной безопасности и стабильности,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:31
2022-11-22T10:32
в мире
вэй фэнхэ
ллойд остин
си цзиньпин
камбоджа
сша
китай
минобороны китая
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ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Китая и США должны поддерживать взаимодействие и контакты, а также прикладывать усилия для защиты региональной безопасности и стабильности, заявили во вторник главы оборонных ведомств двух стран.Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ провел встречу с коллегой из США Ллойдом Остином на полях Совещания министров обороны государств - членов АСЕАН с диалоговыми партнерами в Камбодже."В ходе переговоров стороны признали, что вооруженные силы двух стран должны добросовестно реализовывать важный консенсус, достигнутый главами двух государств, поддерживать взаимодействие и контакты, укреплять управление и контроль кризисов, а также прикладывать усилия для защиты региональной безопасности и стабильности", - говорится в заявлении министерства обороны КНР.Вэй Фэнхэ отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели переговоры на саммите лидеров G20 на Бали, в ходе которых достигли ряда важных консенсусов, наметив курс развития китайско-американских отношений.Отмечается, что стороны также обменялись мнениями по международной и региональной ситуации, обсудили кризис на Украине, а также проблемы Южно-Китайского моря и Корейского полуострова.
https://ria.ru/20221122/kitay-1833259673.html
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в мире, вэй фэнхэ, ллойд остин, си цзиньпин, камбоджа, сша, китай, минобороны китая, большая двадцатка
В мире, Вэй Фэнхэ, Ллойд Остин, Си Цзиньпин, Камбоджа, США, Китай, Минобороны Китая, Большая двадцатка
10:31 22.11.2022 (обновлено: 10:32 22.11.2022)
 
Глава Минобороны Китая призвал США поддерживать взаимодействие

Глава Минобороны Китая Вэй Фэнхэ надеется, что США будут проводить рациональную политику

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкРайон Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Китая и США должны поддерживать взаимодействие и контакты, а также прикладывать усилия для защиты региональной безопасности и стабильности, заявили во вторник главы оборонных ведомств двух стран.
Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ провел встречу с коллегой из США Ллойдом Остином на полях Совещания министров обороны государств - членов АСЕАН с диалоговыми партнерами в Камбодже.
Министр обороны КНР, генерал-полковник Вэй Фэнхэ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
09:47
Министр обороны Китая призвал уважать интересы страны
"В ходе переговоров стороны признали, что вооруженные силы двух стран должны добросовестно реализовывать важный консенсус, достигнутый главами двух государств, поддерживать взаимодействие и контакты, укреплять управление и контроль кризисов, а также прикладывать усилия для защиты региональной безопасности и стабильности", - говорится в заявлении министерства обороны КНР.
Вэй Фэнхэ отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели переговоры на саммите лидеров G20 на Бали, в ходе которых достигли ряда важных консенсусов, наметив курс развития китайско-американских отношений.
"Надеемся, что США сдержат свое слово и останутся верны своим обещаниям, будут действительно претворять в жизнь консенсус, достигнутый главами двух государств, проводить рациональную и прагматичную политику в отношении Китая, а также способствовать возвращению китайско-американских отношений на путь устойчивого и здорового развития", - заявил Вэй Фэнхэ, слова которого приводит оборонное ведомство Китая.
Отмечается, что стороны также обменялись мнениями по международной и региональной ситуации, обсудили кризис на Украине, а также проблемы Южно-Китайского моря и Корейского полуострова.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 20:00
В конгрессе США появится комитет по противодействию Китаю
 
В миреВэй ФэнхэЛлойд ОстинСи ЦзиньпинКамбоджаСШАКитайМинобороны КитаяБольшая двадцатка
 
 
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