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"Чебурашку" представят в числе 60 проектов на Дубайском кинорынке - РИА Новости, 22.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221122/kinorynok-1833470544.html
"Чебурашку" представят в числе 60 проектов на Дубайском кинорынке
"Чебурашку" представят в числе 60 проектов на Дубайском кинорынке - РИА Новости, 22.11.2022
"Чебурашку" представят в числе 60 проектов на Дубайском кинорынке
Российские кинокомпании представят на Дубайском международном рынке контента DICM 2022 свыше 60 проектов, среди которых мультфильм "Чебурашка" и историческая... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T19:03
2022-11-22T19:03
культура
дубай
ближний восток
союзмультфильм
роскино
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские кинокомпании представят на Дубайском международном рынке контента DICM 2022 свыше 60 проектов, среди которых мультфильм "Чебурашка" и историческая драма "Союз Спасения. Время гнева", сообщила пресс-служба Роскино.Международный рынок контента DICM 2022 пройдет с 23 по 24 ноября в Дубае. В нем примут участие 14 кинокомпаний."В Дубае наша киноиндустрия также будет широко представлена – как в профессиональной среде, так и среди зрительской аудитории в рамках дней российского кино, которые пройдут сразу после окончания DICM", - сообщила гендиректор Роскино Инна Шалыто, слова которой приводятся в пресс-релизе.Компания "Совтелеэкспорт" делает ставку на третий сезон масштабной исторической драмы о Екатерине Великой – "Екатерина. Самозванцы". Продюсерская компания "Среда" представит криминальную драму "Химера". Онлайн-кинотеатр Start сейчас финализирует первые сделки по продаже форматных прав в Северной Африке и на Ближнем Востоке."На рынке в Дубае Start предложит байерам проекты в разных жанрах: от классической драмы до большой исторической эпопеи – все они учитывают особенности регионального рынка с точки зрения тем и сюжетных линий, и могут вызвать интерес у локальных игроков", — говорится в сообщении.All Media презентует семейную комедию "Чебурашка", приключенческое фэнтези "Красная Шапочка", а также представит фильм собственного производства – триллер "Тибра". Компания "Пиманов и Партнеры" рассчитывает на успех спортивной драмы о футболе "Одиннадцать молчаливых мужчин" об истории легендарного турне московского "Динамо" в Великобритании."Союзмультфильм" привезет на DICM "Чинк: хвостатый детектив", первый в мире полнометражный анимационный фильм, созданный полностью на игровом движке, "Монсики" и "Ну погоди!". Медиахолдинг "Цифровое телевидение" представит "Ми-ми-мишки" и "Сказочный патруль", добавили в пресс-службе.
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дубай, ближний восток, союзмультфильм, роскино, кино и сериалы, новости культуры
Культура, Дубай, Ближний Восток, Союзмультфильм, Роскино, Кино и сериалы, Новости культуры
19:03 22.11.2022
 
"Чебурашку" представят в числе 60 проектов на Дубайском кинорынке

Российские кинокомпании представят более 60 проектов на Дубайском рынке контента

© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские кинокомпании представят на Дубайском международном рынке контента DICM 2022 свыше 60 проектов, среди которых мультфильм "Чебурашка" и историческая драма "Союз Спасения. Время гнева", сообщила пресс-служба Роскино.
Международный рынок контента DICM 2022 пройдет с 23 по 24 ноября в Дубае. В нем примут участие 14 кинокомпаний.
"В Дубае наша киноиндустрия также будет широко представлена – как в профессиональной среде, так и среди зрительской аудитории в рамках дней российского кино, которые пройдут сразу после окончания DICM", - сообщила гендиректор Роскино Инна Шалыто, слова которой приводятся в пресс-релизе.
Компания "Совтелеэкспорт" делает ставку на третий сезон масштабной исторической драмы о Екатерине Великой – "Екатерина. Самозванцы". Продюсерская компания "Среда" представит криминальную драму "Химера". Онлайн-кинотеатр Start сейчас финализирует первые сделки по продаже форматных прав в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
"На рынке в Дубае Start предложит байерам проекты в разных жанрах: от классической драмы до большой исторической эпопеи – все они учитывают особенности регионального рынка с точки зрения тем и сюжетных линий, и могут вызвать интерес у локальных игроков", — говорится в сообщении.
All Media презентует семейную комедию "Чебурашка", приключенческое фэнтези "Красная Шапочка", а также представит фильм собственного производства – триллер "Тибра". Компания "Пиманов и Партнеры" рассчитывает на успех спортивной драмы о футболе "Одиннадцать молчаливых мужчин" об истории легендарного турне московского "Динамо" в Великобритании.
"Союзмультфильм" привезет на DICM "Чинк: хвостатый детектив", первый в мире полнометражный анимационный фильм, созданный полностью на игровом движке, "Монсики" и "Ну погоди!". Медиахолдинг "Цифровое телевидение" представит "Ми-ми-мишки" и "Сказочный патруль", добавили в пресс-службе.
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