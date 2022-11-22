https://ria.ru/20221122/issledovaniya-1833432594.html

В Курчатовском институте рассказали об исследованиях на базе мегаустановок

В Курчатовском институте рассказали об исследованиях на базе мегаустановок - РИА Новости, 22.11.2022

В Курчатовском институте рассказали об исследованиях на базе мегаустановок

Выполнение федеральной программы по развитию синхротронно-нейтронных исследований позволит России получить через 5-8 лет самую совершенную в мире... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:19

2022-11-22T17:19

2022-11-22T18:26

наука

михаил ковальчук

россия

русский (остров)

владивосток

рудн

курчатовский институт

наука

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Выполнение федеральной программы по развитию синхротронно-нейтронных исследований позволит России получить через 5-8 лет самую совершенную в мире исследовательскую инфраструктуру на базе мегаустановок, сообщил президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на международной научной конференции по целям устойчивого развития в РУДН."Россия в течение ближайших 5-8 лет будет иметь самую совершенную в мире исследовательскую инфраструктуру на базе мегаустановок", - сказал Ковальчук.Он уточнил, что в число научных установок войдут синхротрон РИФ на острове Русский во Владивостоке, установка СКИФ под Новосибирском, самый мощный в мире полнопоточный реактор ПИК в Гатчине, новый синхротрон в Курчатовском институте, синхротронный центр в Зеленограде, установка из синхротрона и лазера в Протвино.

https://ria.ru/20190618/1555641945.html

россия

русский (остров)

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил ковальчук, россия, русский (остров), владивосток, рудн, курчатовский институт, наука