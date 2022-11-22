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В Курчатовском институте рассказали об исследованиях на базе мегаустановок
В Курчатовском институте рассказали об исследованиях на базе мегаустановок - РИА Новости, 22.11.2022
В Курчатовском институте рассказали об исследованиях на базе мегаустановок
Выполнение федеральной программы по развитию синхротронно-нейтронных исследований позволит России получить через 5-8 лет самую совершенную в мире... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:19
2022-11-22T17:19
2022-11-22T18:26
наука
михаил ковальчук
россия
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курчатовский институт
наука
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Выполнение федеральной программы по развитию синхротронно-нейтронных исследований позволит России получить через 5-8 лет самую совершенную в мире исследовательскую инфраструктуру на базе мегаустановок, сообщил президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на международной научной конференции по целям устойчивого развития в РУДН."Россия в течение ближайших 5-8 лет будет иметь самую совершенную в мире исследовательскую инфраструктуру на базе мегаустановок", - сказал Ковальчук.Он уточнил, что в число научных установок войдут синхротрон РИФ на острове Русский во Владивостоке, установка СКИФ под Новосибирском, самый мощный в мире полнопоточный реактор ПИК в Гатчине, новый синхротрон в Курчатовском институте, синхротронный центр в Зеленограде, установка из синхротрона и лазера в Протвино.
https://ria.ru/20190618/1555641945.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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михаил ковальчук, россия, русский (остров), владивосток, рудн, курчатовский институт, наука
Наука, Михаил Ковальчук, Россия, Русский (остров), Владивосток, РУДН, Курчатовский институт, Наука
17:19 22.11.2022 (обновлено: 18:26 22.11.2022)
В Курчатовском институте рассказали об исследованиях на базе мегаустановок
Глава Курчатовского института Ковальчук: Россия получит лучшую базу мегаустановок