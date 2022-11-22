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В Курчатовском институте рассказали об исследованиях на базе мегаустановок - РИА Новости, 22.11.2022
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Наука
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В Курчатовском институте рассказали об исследованиях на базе мегаустановок
В Курчатовском институте рассказали об исследованиях на базе мегаустановок - РИА Новости, 22.11.2022
В Курчатовском институте рассказали об исследованиях на базе мегаустановок
Выполнение федеральной программы по развитию синхротронно-нейтронных исследований позволит России получить через 5-8 лет самую совершенную в мире... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:19
2022-11-22T18:26
наука
михаил ковальчук
россия
русский (остров)
владивосток
рудн
курчатовский институт
наука
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Выполнение федеральной программы по развитию синхротронно-нейтронных исследований позволит России получить через 5-8 лет самую совершенную в мире исследовательскую инфраструктуру на базе мегаустановок, сообщил президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на международной научной конференции по целям устойчивого развития в РУДН."Россия в течение ближайших 5-8 лет будет иметь самую совершенную в мире исследовательскую инфраструктуру на базе мегаустановок", - сказал Ковальчук.Он уточнил, что в число научных установок войдут синхротрон РИФ на острове Русский во Владивостоке, установка СКИФ под Новосибирском, самый мощный в мире полнопоточный реактор ПИК в Гатчине, новый синхротрон в Курчатовском институте, синхротронный центр в Зеленограде, установка из синхротрона и лазера в Протвино.
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россия
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михаил ковальчук, россия, русский (остров), владивосток, рудн, курчатовский институт, наука
Наука, Михаил Ковальчук, Россия, Русский (остров), Владивосток, РУДН, Курчатовский институт, Наука
17:19 22.11.2022 (обновлено: 18:26 22.11.2022)
 
В Курчатовском институте рассказали об исследованиях на базе мегаустановок

Глава Курчатовского института Ковальчук: Россия получит лучшую базу мегаустановок

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЧистая зона в Курчатовском центре синхротронных исследований
Чистая зона в Курчатовском центре синхротронных исследований - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Чистая зона в Курчатовском центре синхротронных исследований. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Выполнение федеральной программы по развитию синхротронно-нейтронных исследований позволит России получить через 5-8 лет самую совершенную в мире исследовательскую инфраструктуру на базе мегаустановок, сообщил президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на международной научной конференции по целям устойчивого развития в РУДН.
"Россия в течение ближайших 5-8 лет будет иметь самую совершенную в мире исследовательскую инфраструктуру на базе мегаустановок", - сказал Ковальчук.
Он уточнил, что в число научных установок войдут синхротрон РИФ на острове Русский во Владивостоке, установка СКИФ под Новосибирском, самый мощный в мире полнопоточный реактор ПИК в Гатчине, новый синхротрон в Курчатовском институте, синхротронный центр в Зеленограде, установка из синхротрона и лазера в Протвино.
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук - РИА Новости, 1920, 18.06.2019
18 июня 2019, 11:00
Михаил Ковальчук: меганаучные установки необходимы для развития России
 
НаукаМихаил КовальчукРоссияРусский (остров)ВладивостокРУДНКурчатовский институтНаука
 
 
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