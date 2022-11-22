Суд Ирана предъявил обвинения более 200 участникам беспорядков
Суд Ирана предъявил обвинения 221 участнику беспорядков в провинции Зенджан
© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Обвинительные акты предъявлены 221 участнику беспорядков в провинции Зенджан, расположенной на северо-западе Ирана, сообщил во вторник руководитель главного управления министерства юстиции Зенджана Исмаил Садеги-Ниараки.
"До настоящего момента 145 лиц из них признаны виновными. Предпринимаются усилия для того, чтобы остальные дела были рассмотрены и по ним было принято решение в кратчайшие сроки", – приводит слова Садеги-Ниараки агентство IRNA.
В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Уличные беспорядки проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж.
В начале ноября участились случаи нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей в периферийных провинциях страны. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымают крупные партии оружия на границах страны, поставляющихся для участников беспорядков.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.