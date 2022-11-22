https://ria.ru/20221122/irak-1833346491.html
Ирак поддерживает решения, стабилизирующие нефтяные рынки, заявил министр
Ирак поддерживает решения, стабилизирующие нефтяные рынки, заявил министр - РИА Новости, 22.11.2022
Ирак поддерживает решения, стабилизирующие нефтяные рынки, заявил министр
Ирак в рамках ОПЕК+ выступает за решения, способствующие стабилизации нефтяных рынков и уменьшающие вероятность снижения цен за баррель, заявил во вторник... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:58
2022-11-22T13:58
2022-11-22T14:01
экономика
цены на нефть
ирак
саудовская аравия
багдад (город)
опек
опек+
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КАИР, 22 ноя – РИА Новости. Ирак в рамках ОПЕК+ выступает за решения, способствующие стабилизации нефтяных рынков и уменьшающие вероятность снижения цен за баррель, заявил во вторник министр нефти страны Хайян Абдулгани."Ирак пристально отслеживает изменения на нефтяных рынках и ежедневные изменения в связи с условиями и вызовами, с которыми сталкивается мир. Мы контактируем с ОПЕК и ОПЕК+ и проводим ознакомление с отчетами по этому вопросу. Ирак поддерживает решения, обеспечивающие больше баланса и стабильности на рынках, и уменьшающие (вероятность – ред.) снижения цен за баррель", - цитируется в полученном РИА Новости пресс-релизе ведомства заявление министра.Он подчеркнул, что Багдад в определении цены на нефть соблюдает обязательства перед клиентами.Газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК ранее написала, что Саудовская Аравия и другие страны-участницы ОПЕК+ обсуждают возможность принятия решения об увеличении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день на предстоящей встрече ОПЕК+, которая запланирована на 4 декабря. Ранее участники альянса договорились о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября и конца 2023 года.Министр нефти Кувейта Бадер аль-Мулла вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ опроверг во вторник это сообщение.Согласно последнему решению ОПЕК+, альянс в ноябре сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. США выступали против такой меры, настаивая на увеличении добычи.
https://ria.ru/20221122/neft-1833305402.html
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экономика, цены на нефть, ирак, саудовская аравия, багдад (город), опек, опек+
Экономика, Цены на нефть, Ирак, Саудовская Аравия, Багдад (город), ОПЕК, ОПЕК+
13:58 22.11.2022 (обновлено: 14:01 22.11.2022)
Ирак поддерживает решения, стабилизирующие нефтяные рынки, заявил министр
Министр нефти Ирака Абдулгани: страна поддерживает решения, стабилизирующие нефтяные рынки