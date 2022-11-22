https://ria.ru/20221122/irak-1833346491.html

Ирак поддерживает решения, стабилизирующие нефтяные рынки, заявил министр

Ирак поддерживает решения, стабилизирующие нефтяные рынки, заявил министр - РИА Новости, 22.11.2022

Ирак поддерживает решения, стабилизирующие нефтяные рынки, заявил министр

Ирак в рамках ОПЕК+ выступает за решения, способствующие стабилизации нефтяных рынков и уменьшающие вероятность снижения цен за баррель, заявил во вторник... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:58

2022-11-22T13:58

2022-11-22T14:01

экономика

цены на нефть

ирак

саудовская аравия

багдад (город)

опек

опек+

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КАИР, 22 ноя – РИА Новости. Ирак в рамках ОПЕК+ выступает за решения, способствующие стабилизации нефтяных рынков и уменьшающие вероятность снижения цен за баррель, заявил во вторник министр нефти страны Хайян Абдулгани."Ирак пристально отслеживает изменения на нефтяных рынках и ежедневные изменения в связи с условиями и вызовами, с которыми сталкивается мир. Мы контактируем с ОПЕК и ОПЕК+ и проводим ознакомление с отчетами по этому вопросу. Ирак поддерживает решения, обеспечивающие больше баланса и стабильности на рынках, и уменьшающие (вероятность – ред.) снижения цен за баррель", - цитируется в полученном РИА Новости пресс-релизе ведомства заявление министра.Он подчеркнул, что Багдад в определении цены на нефть соблюдает обязательства перед клиентами.Газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК ранее написала, что Саудовская Аравия и другие страны-участницы ОПЕК+ обсуждают возможность принятия решения об увеличении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день на предстоящей встрече ОПЕК+, которая запланирована на 4 декабря. Ранее участники альянса договорились о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября и конца 2023 года.Министр нефти Кувейта Бадер аль-Мулла вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ опроверг во вторник это сообщение.Согласно последнему решению ОПЕК+, альянс в ноябре сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. США выступали против такой меры, настаивая на увеличении добычи.

https://ria.ru/20221122/neft-1833305402.html

https://ria.ru/20221121/opek-1833204982.html

ирак

саудовская аравия

багдад (город)

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экономика, цены на нефть, ирак, саудовская аравия, багдад (город), опек, опек+