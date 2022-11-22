https://ria.ru/20221122/gim-1833297341.html

ГИМ возобновит проекты с музеями КНР после нормализации ситуации с ковидом

ГИМ возобновит проекты с музеями КНР после нормализации ситуации с ковидом - РИА Новости, 22.11.2022

ГИМ возобновит проекты с музеями КНР после нормализации ситуации с ковидом

Государственный исторический музей (ГИМ) не представит совместных проектов с Китаем в 2023 году, но такая ситуация сложилась из-за продолжающейся пандемии, а не РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:41

2022-11-22T11:41

2022-11-22T11:41

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) не представит совместных проектов с Китаем в 2023 году, но такая ситуация сложилась из-за продолжающейся пандемии, а не из-за политической ситуации, сообщил РИА Новости директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.Он отметил, что музей не прекращал взаимоотношения со странами, тем более дружественными России."Например, у нас достаточно активные отношения с музеями Китайской Республики, но на следующий год проектов не будет. И главная причина отнюдь не ситуация политическая, которая нам мешает это сделать, потому что, наоборот, наши китайские партнеры, они достаточны открыты. Просто ситуация, давайте не забывать, с пандемией продолжается", - сказал Левыкин, отвечая на вопрос о совместных проектах со странами-партнерами.Директор добавил, что "в недалеком будущем" ГИМ все же "дойдет до реализации проектов" с Китаем. При этом он отметил, что обмен выставками запланирован, в том числе с Музеем шелка Китая.

https://ria.ru/20221122/mgu-1833295302.html

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Артем Смирнов

китай, россия, алексей левыкин