https://ria.ru/20221122/gaz-1833359145.html

"Газпром" заявил об оседании на Украине газа, предназначенного для Молдавии

"Газпром" заявил об оседании на Украине газа, предназначенного для Молдавии - РИА Новости, 22.11.2022

"Газпром" заявил об оседании на Украине газа, предназначенного для Молдавии

Российский газ, продаваемый в Молдавию через Украину, не полностью доходит до Кишинева, сообщил "Газпром". РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:17

2022-11-22T14:17

2022-11-22T16:51

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российский газ, продаваемый в Молдавию через Украину, не полностью доходит до Кишинева, сообщил "Газпром".Количество голубого топлива, подаваемое "Газпромом" на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" для транзита Кишиневу через территорию соседней страны, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой, пояснили в компании."Молдовагаз" 21 ноября в соответствии с контрактом оплатил "Газпрому" часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного газа, по которому нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 миллиона кубометров газа, тогда как суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 миллиона кубометров, уточнили в "Газпроме"."При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы 28 ноября с 10:00 "Газпром" начнет сокращение подачи газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки", — заявили в организации.По состоянию на 22 ноября "Газпром" подает голубое топливо на ГИС "Суджа" для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 миллиона кубометров в сутки.После сообщения о возможном снижении поставок через бывшую советскую республику биржевые цены на газ в Европе резко ускорили темпы роста.Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1255,6 доллара за тысячу кубометров (плюс два процента). В первой половине дня темпы роста держались у этого показателя.Биржевые цены отреагировали на сообщение "Газпрома" резким ускорением роста — до 1282,2 доллара за тысячу кубометров (плюс 4,2 процента). Однако через несколько минут цены отыграли скачок. По состоянию на 14:28 мск котировки находятся на уровне 1255 долларов (плюс два процента). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1230,8 доллара за тысячу кубометров.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении договора на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.Российская госкорпорация заявила, что с учетом ситуации в республике приняли решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны. При этом "Газпром" уточнил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в страну при нарушении "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности. В ноябре Кишинев получит 51 процент от необходимого стране объема газа.Сейчас страна переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15 процентов. Ранее "Молдовагаз" сообщил о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье — 2,3 миллиона в сутки.

https://ria.ru/20221122/gaz-1833319793.html

https://ria.ru/20221108/gaz-1830022952.html

https://ria.ru/20221121/moldaviya-1833064833.html

https://ria.ru/20221109/moldaviya-1830305528.html

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Влада Копылова

экономика, украина, молдавия, газпром, молдовагаз, россия