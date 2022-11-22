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ВГТРК объяснила, почему организаторы Евровидения вынуждены изменить правила - РИА Новости, 22.11.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221122/evrovidenie-1833477813.html
ВГТРК объяснила, почему организаторы Евровидения вынуждены изменить правила
ВГТРК объяснила, почему организаторы Евровидения вынуждены изменить правила - РИА Новости, 22.11.2022
ВГТРК объяснила, почему организаторы Евровидения вынуждены изменить правила
Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров, говоря о новых правилах Евровидения, заявил РИА Новости, что отсутствие денег ВГТРК или Первого... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T19:23
2022-11-22T19:23
шоубиз
петр федоров
болгария
европейский вещательный союз
вгтрк
евровидение
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров, говоря о новых правилах Евровидения, заявил РИА Новости, что отсутствие денег ВГТРК или Первого канала существенно снижают бюджет конкурса.Правила Евровидения изменятся с 2023 года, зрители из стран, не участвующих в конкурсе, впервые смогут проголосовать за понравившегося исполнителя."Почему организаторы песенного конкурса идут на это шаг? Потому что отсутствие наших денег или денег Первого канала существенно снижают бюджет конкурса. Значит, приходится распределять расходы на другие страны, которые не могут нести такие расходы", - сказал Федоров.По его словам, он слышал, что несколько стран, включая Болгарию, отказались от выплат.26 февраля Первый канал, ВГТРК и Радио дом "Останкино" объявили о выходе из Европейского Вещательного Союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни "Евровидение-2022". Российские экс-организаторы расценили этот поступок как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус.
https://ria.ru/20220726/evrovidenie-1805106899.html
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петр федоров, болгария, европейский вещательный союз , вгтрк, евровидение, россия
Шоубиз, Петр Федоров, Болгария, Европейский вещательный союз , ВГТРК, Евровидение, Россия
19:23 22.11.2022
 
ВГТРК объяснила, почему организаторы Евровидения вынуждены изменить правила

Федоров: Евровидение меняет правила из-за отсутствия денег ВГТРК и Первого канала

© AP Photo / Luca BrunoФинал конкурса песни "Евровидение-2022" в Турине
Финал конкурса песни Евровидение-2022 в Турине - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Финал конкурса песни "Евровидение-2022" в Турине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров, говоря о новых правилах Евровидения, заявил РИА Новости, что отсутствие денег ВГТРК или Первого канала существенно снижают бюджет конкурса.
Правила Евровидения изменятся с 2023 года, зрители из стран, не участвующих в конкурсе, впервые смогут проголосовать за понравившегося исполнителя.
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"Почему организаторы песенного конкурса идут на это шаг? Потому что отсутствие наших денег или денег Первого канала существенно снижают бюджет конкурса. Значит, приходится распределять расходы на другие страны, которые не могут нести такие расходы", - сказал Федоров.
По его словам, он слышал, что несколько стран, включая Болгарию, отказались от выплат.
26 февраля Первый канал, ВГТРК и Радио дом "Останкино" объявили о выходе из Европейского Вещательного Союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни "Евровидение-2022". Российские экс-организаторы расценили этот поступок как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус.
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ШоубизПетр ФедоровБолгарияЕвропейский вещательный союзВГТРКЕвровидениеРоссия
 
 
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