https://ria.ru/20221122/evrovidenie-1833477813.html

ВГТРК объяснила, почему организаторы Евровидения вынуждены изменить правила

ВГТРК объяснила, почему организаторы Евровидения вынуждены изменить правила - РИА Новости, 22.11.2022

ВГТРК объяснила, почему организаторы Евровидения вынуждены изменить правила

Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров, говоря о новых правилах Евровидения, заявил РИА Новости, что отсутствие денег ВГТРК или Первого... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T19:23

2022-11-22T19:23

2022-11-22T19:23

шоубиз

петр федоров

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров, говоря о новых правилах Евровидения, заявил РИА Новости, что отсутствие денег ВГТРК или Первого канала существенно снижают бюджет конкурса.Правила Евровидения изменятся с 2023 года, зрители из стран, не участвующих в конкурсе, впервые смогут проголосовать за понравившегося исполнителя."Почему организаторы песенного конкурса идут на это шаг? Потому что отсутствие наших денег или денег Первого канала существенно снижают бюджет конкурса. Значит, приходится распределять расходы на другие страны, которые не могут нести такие расходы", - сказал Федоров.По его словам, он слышал, что несколько стран, включая Болгарию, отказались от выплат.26 февраля Первый канал, ВГТРК и Радио дом "Останкино" объявили о выходе из Европейского Вещательного Союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни "Евровидение-2022". Российские экс-организаторы расценили этот поступок как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус.

https://ria.ru/20220726/evrovidenie-1805106899.html

https://ria.ru/20221101/evrovidenie-1828389176.html

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петр федоров, болгария, европейский вещательный союз , вгтрк, евровидение, россия