https://ria.ru/20221122/evropa-1833411381.html

Президент Кубы заявил, что Европа подчиняется интересам США

Президент Кубы заявил, что Европа подчиняется интересам США - РИА Новости, 22.11.2022

Президент Кубы заявил, что Европа подчиняется интересам США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным осудил санкции западных стран против России и назвал США общим... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:14

2022-11-22T16:14

2022-11-22T16:40

сша

куба

в мире

мигель диас-канель бермудес

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным осудил санкции западных стран против России и назвал США общим врагом Москвы и Гаваны."Мы постоянно осуждаем санкции против РФ, но и источники нынешнего конфликта, чтобы людей не вводили в заблуждение и не винили Россию в этом. А также, как и поступает Европа, которая подчиняется полностью интересам США", - заявил президент Кубы. Он добавил, что как Россия, так и Куба подвержены несправедливым односторонним санкциям и имеют общего врага - это "империя янки, которые манипулируют большим числом человечества".

https://ria.ru/20220426/ubezhische-1785643414.html

сша

куба

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Кирилл Волков

сша, куба, в мире, мигель диас-канель бермудес, россия, владимир путин