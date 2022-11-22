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Президент Кубы заявил, что Европа подчиняется интересам США - РИА Новости, 22.11.2022
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Президент Кубы заявил, что Европа подчиняется интересам США
Президент Кубы заявил, что Европа подчиняется интересам США - РИА Новости, 22.11.2022
Президент Кубы заявил, что Европа подчиняется интересам США
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным осудил санкции западных стран против России и назвал США общим... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:14
2022-11-22T16:40
сша
куба
в мире
мигель диас-канель бермудес
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным осудил санкции западных стран против России и назвал США общим врагом Москвы и Гаваны."Мы постоянно осуждаем санкции против РФ, но и источники нынешнего конфликта, чтобы людей не вводили в заблуждение и не винили Россию в этом. А также, как и поступает Европа, которая подчиняется полностью интересам США", - заявил президент Кубы. Он добавил, что как Россия, так и Куба подвержены несправедливым односторонним санкциям и имеют общего врага - это "империя янки, которые манипулируют большим числом человечества".
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сша, куба, в мире, мигель диас-канель бермудес, россия, владимир путин
США, Куба, В мире, Мигель Диас-Канель Бермудес, Россия, Владимир Путин
16:14 22.11.2022 (обновлено: 16:40 22.11.2022)
 
Президент Кубы заявил, что Европа подчиняется интересам США

Президент Кубы Диас-Канель заявил, что Европа подчиняется интересам США

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с российским лидером Владимиром Путиным осудил санкции западных стран против России и назвал США общим врагом Москвы и Гаваны.
"Мы постоянно осуждаем санкции против РФ, но и источники нынешнего конфликта, чтобы людей не вводили в заблуждение и не винили Россию в этом. А также, как и поступает Европа, которая подчиняется полностью интересам США", - заявил президент Кубы. Он добавил, что как Россия, так и Куба подвержены несправедливым односторонним санкциям и имеют общего врага - это "империя янки, которые манипулируют большим числом человечества".
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СШАКубаВ миреМигель Диас-Канель БермудесРоссияВладимир Путин
 
 
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