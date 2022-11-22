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В Анадыре эвакуировали учебные заведения из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 22.11.2022
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В Анадыре эвакуировали учебные заведения из-за сообщения о минировании
В Анадыре эвакуировали учебные заведения из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 22.11.2022
В Анадыре эвакуировали учебные заведения из-за сообщения о минировании
Пять учебных заведений Анадыря на Чукотке эвакуировали во вторник из-за поступившего в суд анонимного сообщения о "минировании", оно не подтвердилось,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:14
2022-11-22T10:14
происшествия
анадырь
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Пять учебных заведений Анадыря на Чукотке эвакуировали во вторник из-за поступившего в суд анонимного сообщения о "минировании", оно не подтвердилось, информирует правительство региона."Массовые эвакуации прошли сегодня, 22 ноября, в пяти образовательных учреждениях Чукотского автономного округа. Причиной стало анонимное сообщения о минировании зданий, отправленное в обед на официальную электронную почту Анадырского городского суда. Достоверность сообщения не подтвердилась", - говорится в сообщении.Из пяти образовательных учреждений Анадыря были эвакуированы 1605 человек – 1326 учащихся и 279 сотрудников. Специалисты взрывных устройств не обнаружили. Угрозы жизни и здоровью жителей нет, отмечают власти.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, анадырь, чукотка
Происшествия, Анадырь, Чукотка
10:14 22.11.2022
 
В Анадыре эвакуировали учебные заведения из-за сообщения о минировании

В Анадыре эвакуировали пять учебных заведений из-за анонимного сообщения о минировании

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкВид на жилые дома в городе Анадырь
Вид на жилые дома в городе Анадырь - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Вид на жилые дома в городе Анадырь. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Пять учебных заведений Анадыря на Чукотке эвакуировали во вторник из-за поступившего в суд анонимного сообщения о "минировании", оно не подтвердилось, информирует правительство региона.
"Массовые эвакуации прошли сегодня, 22 ноября, в пяти образовательных учреждениях Чукотского автономного округа. Причиной стало анонимное сообщения о минировании зданий, отправленное в обед на официальную электронную почту Анадырского городского суда. Достоверность сообщения не подтвердилась", - говорится в сообщении.
Из пяти образовательных учреждений Анадыря были эвакуированы 1605 человек – 1326 учащихся и 279 сотрудников. Специалисты взрывных устройств не обнаружили. Угрозы жизни и здоровью жителей нет, отмечают власти.
Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
10:10
В Великих Луках проверяют школы после сообщения о минировании
 
ПроисшествияАнадырьЧукотка
 
 
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