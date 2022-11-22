https://ria.ru/20221122/evakuatsiya-1833265095.html
В Анадыре эвакуировали учебные заведения из-за сообщения о минировании
В Анадыре эвакуировали учебные заведения из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 22.11.2022
В Анадыре эвакуировали учебные заведения из-за сообщения о минировании
Пять учебных заведений Анадыря на Чукотке эвакуировали во вторник из-за поступившего в суд анонимного сообщения о "минировании", оно не подтвердилось,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:14
2022-11-22T10:14
2022-11-22T10:14
происшествия
анадырь
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Пять учебных заведений Анадыря на Чукотке эвакуировали во вторник из-за поступившего в суд анонимного сообщения о "минировании", оно не подтвердилось, информирует правительство региона."Массовые эвакуации прошли сегодня, 22 ноября, в пяти образовательных учреждениях Чукотского автономного округа. Причиной стало анонимное сообщения о минировании зданий, отправленное в обед на официальную электронную почту Анадырского городского суда. Достоверность сообщения не подтвердилась", - говорится в сообщении.Из пяти образовательных учреждений Анадыря были эвакуированы 1605 человек – 1326 учащихся и 279 сотрудников. Специалисты взрывных устройств не обнаружили. Угрозы жизни и здоровью жителей нет, отмечают власти.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20221122/shkoly-1833264092.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анадырь, чукотка
Происшествия, Анадырь, Чукотка
В Анадыре эвакуировали учебные заведения из-за сообщения о минировании
В Анадыре эвакуировали пять учебных заведений из-за анонимного сообщения о минировании