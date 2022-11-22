https://ria.ru/20221122/evakuatsiya-1833265095.html

В Анадыре эвакуировали учебные заведения из-за сообщения о минировании

В Анадыре эвакуировали учебные заведения из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 22.11.2022

В Анадыре эвакуировали учебные заведения из-за сообщения о минировании

Пять учебных заведений Анадыря на Чукотке эвакуировали во вторник из-за поступившего в суд анонимного сообщения о "минировании", оно не подтвердилось,... РИА Новости, 22.11.2022

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2022-11-22T10:14

происшествия

анадырь

чукотка

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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя - РИА Новости. Пять учебных заведений Анадыря на Чукотке эвакуировали во вторник из-за поступившего в суд анонимного сообщения о "минировании", оно не подтвердилось, информирует правительство региона."Массовые эвакуации прошли сегодня, 22 ноября, в пяти образовательных учреждениях Чукотского автономного округа. Причиной стало анонимное сообщения о минировании зданий, отправленное в обед на официальную электронную почту Анадырского городского суда. Достоверность сообщения не подтвердилась", - говорится в сообщении.Из пяти образовательных учреждений Анадыря были эвакуированы 1605 человек – 1326 учащихся и 279 сотрудников. Специалисты взрывных устройств не обнаружили. Угрозы жизни и здоровью жителей нет, отмечают власти.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20221122/shkoly-1833264092.html

анадырь

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, анадырь, чукотка