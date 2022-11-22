https://ria.ru/20221122/eskalatsiya-1833306972.html

Эксперт прокомментировал решение Приштины по штрафам за сербские автономера

Эксперт прокомментировал решение Приштины по штрафам за сербские автономера - РИА Новости, 22.11.2022

Эксперт прокомментировал решение Приштины по штрафам за сербские автономера

Решение Приштины отложить на 48 часов выписку штрафов за сербские номера в Косово, что грозило эскалацией в регионе, не означает снижение напряженности с... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:11

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2022-11-22T12:11

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение Приштины отложить на 48 часов выписку штрафов за сербские номера в Косово, что грозило эскалацией в регионе, не означает снижение напряженности с Сербией, в дальнейшем США будут давить не на Косово, а на Белград, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер."Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти отложил выписку штрафов за выданные властями Сербии автомобильные номера ещё на 48 часов, о чем сообщил в соцсетях в ночь на вторник."США будут дальше давить на Сербию. Американцы хотят еще раз запугать и подавить сербов, чтобы они приняли косовские условия: просто американцы хотят показать, что европейцы не могут подавить сербов, а они могут. Во всяком случае будут стараться", - сказал он.Брутер отметил, что приостановка выписки штрафов за автомобильные номера не означает снижение риска эскалации отношений. По словам Брутера, конфликт Белграда и Приштины "никуда не исчезнет".Косовская полиция сообщила ранее, что с 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, выдано 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS – "Республика Косово".Вучич в воскресенье заявил, что ожидает, что косовоалбанские власти не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и что произойдет обострение в Косово после 21 ноября из-за спорных мер Приштины.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20221122/ssha-1833235097.html

https://ria.ru/20221121/kosovo-1833208561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир брутер, сербия, косово