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В Волынской и Сумской областях ввели почасовые отключения электроэнергии - РИА Новости, 22.11.2022
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В Волынской и Сумской областях ввели почасовые отключения электроэнергии
В Волынской и Сумской областях ввели почасовые отключения электроэнергии - РИА Новости, 22.11.2022
В Волынской и Сумской областях ввели почасовые отключения электроэнергии
В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что почасовые отключения электроэнергии будут во вторник в Волынской и Сумской областях Украины... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:05
2022-11-22T12:05
в мире
сумская область
волынская область
украина
укрэнерго
дтэк
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что почасовые отключения электроэнергии будут во вторник в Волынской и Сумской областях Украины из-за "ненормальной работы" энергосистемы.Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что плановые отключения будут действовать по всей Украине во вторник."НЭК "Укрэнерго" введено в Волынской области почасовые отключения электроэнергии (ГПО) 22 ноября. График почасового отключения (ГБО) применяется в связи с ненормальным режимом работы энергосистемы Украины, поэтому указанные в нем часы могут изменяться", - говорится в сообщении ЧАО "Волыньоблэнерго" на сайте компании.В компании призвали жителей региона минимизировать использование "энергозатратных приборов с 07:00 до 23:00 (с 08:00 мск до конца суток), а также волынский бизнес попросили максимально отказаться от подсветки вывесок, билбордов, рекламных экранов, стел на фасадах магазинов и не включать кондиционеры.На территории Сумской области также применяются графики почасовых отключений электроэнергии во вторник, сообщило местное издание "Сумские дебаты".Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что Украина будет жить в условиях регулярных отключений света по меньшей мере до конца марта.
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в мире, сумская область, волынская область, украина, укрэнерго, дтэк
В мире, Сумская область, Волынская область, Украина, Укрэнерго, ДТЭК
12:05 22.11.2022
 
В Волынской и Сумской областях ввели почасовые отключения электроэнергии

В Волынской и Сумской областях Украины ввели почасовые отключения электроэнергии

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что почасовые отключения электроэнергии будут во вторник в Волынской и Сумской областях Украины из-за "ненормальной работы" энергосистемы.
Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что плановые отключения будут действовать по всей Украине во вторник.
"НЭК "Укрэнерго" введено в Волынской области почасовые отключения электроэнергии (ГПО) 22 ноября. График почасового отключения (ГБО) применяется в связи с ненормальным режимом работы энергосистемы Украины, поэтому указанные в нем часы могут изменяться", - говорится в сообщении ЧАО "Волыньоблэнерго" на сайте компании.
В компании призвали жителей региона минимизировать использование "энергозатратных приборов с 07:00 до 23:00 (с 08:00 мск до конца суток), а также волынский бизнес попросили максимально отказаться от подсветки вывесок, билбордов, рекламных экранов, стел на фасадах магазинов и не включать кондиционеры.
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На территории Сумской области также применяются графики почасовых отключений электроэнергии во вторник, сообщило местное издание "Сумские дебаты".
Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что Украина будет жить в условиях регулярных отключений света по меньшей мере до конца марта.
 
В миреСумская областьВолынская областьУкраинаУкрэнергоДТЭК
 
 
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