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В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 22.11.2022
В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта
Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено, катера и паром отправляются по расписанию, сообщает правительство города. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T20:34
2022-11-22T20:34
2022-11-22T20:43
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено, катера и паром отправляются по расписанию, сообщает правительство города.Губернатор города Михаил Развожаев сообщил ранее, что вечером во вторник беспилотники атаковали Севастополь, сработала система ПВО, по предварительной информации, два дрона были сбиты. Гражданские объекты не пострадали. При этом движение морского транспорта в бухте Севастополя временно остановили."Движение морского пассажирского транспорта восстановлено", - говорится в сообщении.Катера и паром снова отправляются по расписанию.
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
20:34 22.11.2022 (обновлено: 20:43 22.11.2022)
В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта
Власти сообщили о восстановлении движения морского пассажирского транспорта в Севастополе