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В аварии на Калужском шоссе в Москве погиб человек - РИА Новости, 22.11.2022
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В аварии на Калужском шоссе в Москве погиб человек
В аварии на Калужском шоссе в Москве погиб человек - РИА Новости, 22.11.2022
В аварии на Калужском шоссе в Москве погиб человек
Две машины столкнулись на Калужском шоссе в Москве, предварительно, один человек погиб, пять пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T08:18
2022-11-22T08:18
происшествия
калужское шоссе
москва
гибдд мвд рф
авто
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Две машины столкнулись на Калужском шоссе в Москве, предварительно, один человек погиб, пять пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По данным полиции, авария произошла во вторник в 01.20 в районе 38 километра Калужского шоссе"Произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, один человек погиб, пять – пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП", - рассказал собеседник агентства.
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калужское шоссе
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происшествия, калужское шоссе, москва, гибдд мвд рф, авто
Происшествия, Калужское шоссе, Москва, ГИБДД МВД РФ, Авто
08:18 22.11.2022
 
В аварии на Калужском шоссе в Москве погиб человек

В аварии на Калужском шоссе в Москве погиб человек, еще пятеро пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Две машины столкнулись на Калужском шоссе в Москве, предварительно, один человек погиб, пять пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным полиции, авария произошла во вторник в 01.20 в районе 38 километра Калужского шоссе
"Произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, один человек погиб, пять – пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП", - рассказал собеседник агентства.
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ПроисшествияКалужское шоссеМоскваГИБДД МВД РФАвто
 
 
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