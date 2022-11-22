https://ria.ru/20221122/dtp-1833247593.html

В аварии на Калужском шоссе в Москве погиб человек

В аварии на Калужском шоссе в Москве погиб человек - РИА Новости, 22.11.2022

В аварии на Калужском шоссе в Москве погиб человек

Две машины столкнулись на Калужском шоссе в Москве, предварительно, один человек погиб, пять пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T08:18

2022-11-22T08:18

2022-11-22T08:18

происшествия

калужское шоссе

москва

гибдд мвд рф

авто

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Две машины столкнулись на Калужском шоссе в Москве, предварительно, один человек погиб, пять пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По данным полиции, авария произошла во вторник в 01.20 в районе 38 километра Калужского шоссе"Произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, один человек погиб, пять – пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221118/dtp-1832520765.html

калужское шоссе

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калужское шоссе, москва, гибдд мвд рф, авто