https://ria.ru/20221122/dtp-1833247593.html
В аварии на Калужском шоссе в Москве погиб человек
В аварии на Калужском шоссе в Москве погиб человек - РИА Новости, 22.11.2022
В аварии на Калужском шоссе в Москве погиб человек
Две машины столкнулись на Калужском шоссе в Москве, предварительно, один человек погиб, пять пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T08:18
2022-11-22T08:18
2022-11-22T08:18
происшествия
калужское шоссе
москва
гибдд мвд рф
авто
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Две машины столкнулись на Калужском шоссе в Москве, предварительно, один человек погиб, пять пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По данным полиции, авария произошла во вторник в 01.20 в районе 38 километра Калужского шоссе"Произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, один человек погиб, пять – пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221118/dtp-1832520765.html
калужское шоссе
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужское шоссе, москва, гибдд мвд рф, авто
Происшествия, Калужское шоссе, Москва, ГИБДД МВД РФ, Авто
В аварии на Калужском шоссе в Москве погиб человек
В аварии на Калужском шоссе в Москве погиб человек, еще пятеро пострадали