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Синоптик предупредил москвичей о ледяном дожде - РИА Новости, 22.11.2022
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Синоптик предупредил москвичей о ледяном дожде
Синоптик предупредил москвичей о ледяном дожде - РИА Новости, 22.11.2022
Синоптик предупредил москвичей о ледяном дожде
Облачная погода, мокрый снег, ледяной дождь и около нуля градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T08:11
2022-11-22T09:07
погода
москва
михаил леус
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Облачная погода, мокрый снег, ледяной дождь и около нуля градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Погода облачная, пройдет снег, мокрый снег, местами гололедные явления, ледяные дожди. Температура воздуха в Москве около 0, то есть от минус 1 до плюс 1 градуса, по области - минус 3 - плюс 2 градуса", - рассказал Леус.Также синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба.
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Мокрый снег в Москве
В Москве обещали ледяной дождь. Пока идет мокрый снег.
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погода, москва, михаил леус
Погода, Москва, Михаил Леус
08:11 22.11.2022 (обновлено: 09:07 22.11.2022)
 
Синоптик предупредил москвичей о ледяном дожде

Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидается снег, ледяной дождь и около нуля градусов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Облачная погода, мокрый снег, ледяной дождь и около нуля градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода облачная, пройдет снег, мокрый снег, местами гололедные явления, ледяные дожди. Температура воздуха в Москве около 0, то есть от минус 1 до плюс 1 градуса, по области - минус 3 - плюс 2 градуса", - рассказал Леус.
Также синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба.
Снегопад - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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ПогодаМоскваМихаил Леус
 
 
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