https://ria.ru/20221122/dozhd-1833246924.html
Синоптик предупредил москвичей о ледяном дожде
Синоптик предупредил москвичей о ледяном дожде - РИА Новости, 22.11.2022
Синоптик предупредил москвичей о ледяном дожде
Облачная погода, мокрый снег, ледяной дождь и около нуля градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T08:11
2022-11-22T08:11
2022-11-22T09:07
погода
москва
михаил леус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833249816_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce7759e7adadc4f2de0477ac6e1df0d7.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Облачная погода, мокрый снег, ледяной дождь и около нуля градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Погода облачная, пройдет снег, мокрый снег, местами гололедные явления, ледяные дожди. Температура воздуха в Москве около 0, то есть от минус 1 до плюс 1 градуса, по области - минус 3 - плюс 2 градуса", - рассказал Леус.Также синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба.
https://ria.ru/20221121/nepogoda-1833182896.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833249816_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e8edf22c9a64a23e253acdc4a1b7f8cc.jpg
Мокрый снег в Москве
В Москве обещали ледяной дождь. Пока идет мокрый снег.
2022-11-22T08:11
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, михаил леус
Погода, Москва, Михаил Леус
08:11 22.11.2022 (обновлено: 09:07 22.11.2022)
Синоптик предупредил москвичей о ледяном дожде
Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидается снег, ледяной дождь и около нуля градусов