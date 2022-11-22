https://ria.ru/20221122/dozhd-1833246924.html

Синоптик предупредил москвичей о ледяном дожде

Синоптик предупредил москвичей о ледяном дожде - РИА Новости, 22.11.2022

Синоптик предупредил москвичей о ледяном дожде

Облачная погода, мокрый снег, ледяной дождь и около нуля градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T08:11

2022-11-22T08:11

2022-11-22T09:07

погода

москва

михаил леус

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Облачная погода, мокрый снег, ледяной дождь и около нуля градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Погода облачная, пройдет снег, мокрый снег, местами гололедные явления, ледяные дожди. Температура воздуха в Москве около 0, то есть от минус 1 до плюс 1 градуса, по области - минус 3 - плюс 2 градуса", - рассказал Леус.Также синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мокрый снег в Москве В Москве обещали ледяной дождь. Пока идет мокрый снег. 2022-11-22T08:11 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, михаил леус