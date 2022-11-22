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В строительство дорог в Татарстане вложили почти 194 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.11.2022
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https://ria.ru/20221122/dorogi-1833373325.html
В строительство дорог в Татарстане вложили почти 194 миллиарда рублей
В строительство дорог в Татарстане вложили почти 194 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.11.2022
В строительство дорог в Татарстане вложили почти 194 миллиарда рублей
Общий объем финансирования дорожных работ в Татарстане в 2022 году составил почти 194 миллиарда рублей, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:51
2022-11-22T14:51
республика татарстан
дороги
экономика
россия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Общий объем финансирования дорожных работ в Татарстане в 2022 году составил почти 194 миллиарда рублей, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов."В текущем году дорожные работы в республике выполнены в рекордных цифрах… Это, конечно, благодаря политике правительства РФ и правительства и президента нашей республики - 193,88 миллиарда рублей выполнения ожидаем на дорожном строительстве", - сказал Ханифов на брифинге в правительстве республики.По информации министра, финансирование федеральных проектов составляет 126,5 миллиарда рублей. На региональную программу дорожных работ выделено около 67,5 миллиарда рублей.Ханифов напомнил, что за счет федеральных средств продолжается строительство скоростной магистрали М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань". По территории Татарстана проходит 142 километра этой трассы, строится мостовой переход через Волгу.По его словам, план освоения на объекте в этом году составляет 101 миллиард рублей, все работы ведутся по графику. В настоящее время из 142 километров выполнено 130 километров земляного полотна, уложено 90 километров асфальтобетонного покрытия, надвинуто около 1,5 тысячи метров пролетных строений моста через Волгу из 3,3 тысячи метров.Также ведется строительство на крупной автомобильной дороге М-7 "Волга" - обходов городов Набережные Челны и Нижнекамск с мостовым переходом через реку Кама. В рамках государственно-частного партнерства строится автомобильная дорога "Шали - Бавлы" на участке Алексеевск - Альметьевск.На региональных дорогах выполнены строительство и реконструкция 59 объектов протяженностью 52,5 километра (полностью завершены 38 объектов), проведен ремонт (в том числе капитальный) 73 объектов регионального значения (на 71 объекте работы завершены).
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дороги, экономика, россия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Дороги, Экономика, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
14:51 22.11.2022
 
В строительство дорог в Татарстане вложили почти 194 миллиарда рублей

В строительство дорог в Татарстане в 2022 году вложили рекордные 194 миллиарда рублей

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкСтроительство дороги
Строительство дороги - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Строительство дороги. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Общий объем финансирования дорожных работ в Татарстане в 2022 году составил почти 194 миллиарда рублей, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.
"В текущем году дорожные работы в республике выполнены в рекордных цифрах… Это, конечно, благодаря политике правительства РФ и правительства и президента нашей республики - 193,88 миллиарда рублей выполнения ожидаем на дорожном строительстве", - сказал Ханифов на брифинге в правительстве республики.
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Татарстан начнет готовить новых ИТ-инженеров
По информации министра, финансирование федеральных проектов составляет 126,5 миллиарда рублей. На региональную программу дорожных работ выделено около 67,5 миллиарда рублей.
Ханифов напомнил, что за счет федеральных средств продолжается строительство скоростной магистрали М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань". По территории Татарстана проходит 142 километра этой трассы, строится мостовой переход через Волгу.
По его словам, план освоения на объекте в этом году составляет 101 миллиард рублей, все работы ведутся по графику. В настоящее время из 142 километров выполнено 130 километров земляного полотна, уложено 90 километров асфальтобетонного покрытия, надвинуто около 1,5 тысячи метров пролетных строений моста через Волгу из 3,3 тысячи метров.
Казань - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Также ведется строительство на крупной автомобильной дороге М-7 "Волга" - обходов городов Набережные Челны и Нижнекамск с мостовым переходом через реку Кама. В рамках государственно-частного партнерства строится автомобильная дорога "Шали - Бавлы" на участке Алексеевск - Альметьевск.
На региональных дорогах выполнены строительство и реконструкция 59 объектов протяженностью 52,5 километра (полностью завершены 38 объектов), проведен ремонт (в том числе капитальный) 73 объектов регионального значения (на 71 объекте работы завершены).
Казань - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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