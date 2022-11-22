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Путин поздравил поэта Николая Добронравова с днем рождения - РИА Новости, 22.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221122/dobronravov-1833262241.html
Путин поздравил поэта Николая Добронравова с днем рождения
Путин поздравил поэта Николая Добронравова с днем рождения - РИА Новости, 22.11.2022
Путин поздравил поэта Николая Добронравова с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения поэта Николая Добронравова, отметив, что его творчество - это целая эпоха в истории отечественной... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:00
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культура
николай добронравов
владимир путин
новости культуры
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения поэта Николая Добронравова, отметив, что его творчество - это целая эпоха в истории отечественной поэзии, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Ваше вдохновенное, не стареющее с годами творчество – целая эпоха в истории отечественной поэзии. В нём нашли отражение яркие события в жизни страны, ратные подвиги и трудовые свершения людей разных поколений, их стремления, надежды и мечты. Ваши замечательные, наполненные искренними, глубокими чувствами стихотворения и сегодня находят живой отклик в наших сердцах", - говорится в сообщении.Президент также пожелал Добронравову и его супруге Александре Пахмутовой здоровья, благополучия и успехов.Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Он написал множество ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.
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николай добронравов, владимир путин, новости культуры
Культура, Николай Добронравов, Владимир Путин, Новости культуры
10:00 22.11.2022
 
Путин поздравил поэта Николая Добронравова с днем рождения

Путин назвал творчество поэта Добронравова целой эпохой в истории отечественной поэзии

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПоэт-песенник Николай Добронравов
Поэт-песенник Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Поэт-песенник Николай Добронравов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения поэта Николая Добронравова, отметив, что его творчество - это целая эпоха в истории отечественной поэзии, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваше вдохновенное, не стареющее с годами творчество – целая эпоха в истории отечественной поэзии. В нём нашли отражение яркие события в жизни страны, ратные подвиги и трудовые свершения людей разных поколений, их стремления, надежды и мечты. Ваши замечательные, наполненные искренними, глубокими чувствами стихотворения и сегодня находят живой отклик в наших сердцах", - говорится в сообщении.
Президент также пожелал Добронравову и его супруге Александре Пахмутовой здоровья, благополучия и успехов.
Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Он написал множество ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.
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КультураНиколай ДобронравовВладимир ПутинНовости культуры
 
 
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