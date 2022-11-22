https://ria.ru/20221122/dobronravov-1833262241.html

Путин поздравил поэта Николая Добронравова с днем рождения

Путин поздравил поэта Николая Добронравова с днем рождения - РИА Новости, 22.11.2022

Путин поздравил поэта Николая Добронравова с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения поэта Николая Добронравова, отметив, что его творчество - это целая эпоха в истории отечественной... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:00

2022-11-22T10:00

2022-11-22T10:00

культура

николай добронравов

владимир путин

новости культуры

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения поэта Николая Добронравова, отметив, что его творчество - это целая эпоха в истории отечественной поэзии, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Ваше вдохновенное, не стареющее с годами творчество – целая эпоха в истории отечественной поэзии. В нём нашли отражение яркие события в жизни страны, ратные подвиги и трудовые свершения людей разных поколений, их стремления, надежды и мечты. Ваши замечательные, наполненные искренними, глубокими чувствами стихотворения и сегодня находят живой отклик в наших сердцах", - говорится в сообщении.Президент также пожелал Добронравову и его супруге Александре Пахмутовой здоровья, благополучия и успехов.Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Он написал множество ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.

https://ria.ru/20221109/pakhmutova-1830154353.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

николай добронравов, владимир путин, новости культуры