https://ria.ru/20221122/britaniya-1833405280.html

СМИ: британского военного оштрафовали за уход с поста за пиццей

СМИ: британского военного оштрафовали за уход с поста за пиццей - РИА Новости, 22.11.2022

СМИ: британского военного оштрафовали за уход с поста за пиццей

Капитана британской армии оштрафовали за то, что он во время комендантского часа покинул свой пост в Эстонии вблизи границы с РФ, чтобы купить пиццу, сообщает... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:59

2022-11-22T15:59

2022-11-22T15:59

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Капитана британской армии оштрафовали за то, что он во время комендантского часа покинул свой пост в Эстонии вблизи границы с РФ, чтобы купить пиццу, сообщает газета Express.По информации издания, отправившийся за пиццей капитан Джеймс Ширер не успел вернуться в лагерь до наступления комендантского часа. "Шотландскому сотруднику разведки выписали штраф, равный заработной плате за три дня после предъявления обвинения в ходе упрощенного разбирательства", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что Ширер обжаловал решение начальства. Он заявил, что не знал об изменении временных рамок комендантского часа, поскольку посещал курсы вождения бронетранспортера. Однако военный суд оставил в силе решение о штрафе.Подразделение Ширера находится в Эстонии в составе боевой группы расширенного передового присутствия НАТО.

https://ria.ru/20221111/bezopasnost-1830708723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эстония, нато, великобритания