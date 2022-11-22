https://ria.ru/20221122/britaniya-1833405280.html
СМИ: британского военного оштрафовали за уход с поста за пиццей
СМИ: британского военного оштрафовали за уход с поста за пиццей - РИА Новости, 22.11.2022
СМИ: британского военного оштрафовали за уход с поста за пиццей
Капитана британской армии оштрафовали за то, что он во время комендантского часа покинул свой пост в Эстонии вблизи границы с РФ, чтобы купить пиццу, сообщает... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:59
2022-11-22T15:59
2022-11-22T15:59
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Капитана британской армии оштрафовали за то, что он во время комендантского часа покинул свой пост в Эстонии вблизи границы с РФ, чтобы купить пиццу, сообщает газета Express.По информации издания, отправившийся за пиццей капитан Джеймс Ширер не успел вернуться в лагерь до наступления комендантского часа. "Шотландскому сотруднику разведки выписали штраф, равный заработной плате за три дня после предъявления обвинения в ходе упрощенного разбирательства", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что Ширер обжаловал решение начальства. Он заявил, что не знал об изменении временных рамок комендантского часа, поскольку посещал курсы вождения бронетранспортера. Однако военный суд оставил в силе решение о штрафе.Подразделение Ширера находится в Эстонии в составе боевой группы расширенного передового присутствия НАТО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, нато, великобритания
В мире, Эстония, НАТО, Великобритания
СМИ: британского военного оштрафовали за уход с поста за пиццей
Express: британского офицера оштрафовали за уход с поста за пиццей в комендантский час