Рейтинг@Mail.ru
СМИ: британского военного оштрафовали за уход с поста за пиццей - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/britaniya-1833405280.html
СМИ: британского военного оштрафовали за уход с поста за пиццей
СМИ: британского военного оштрафовали за уход с поста за пиццей - РИА Новости, 22.11.2022
СМИ: британского военного оштрафовали за уход с поста за пиццей
Капитана британской армии оштрафовали за то, что он во время комендантского часа покинул свой пост в Эстонии вблизи границы с РФ, чтобы купить пиццу, сообщает... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:59
2022-11-22T15:59
в мире
эстония
нато
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601536025_0:68:1800:1081_1920x0_80_0_0_66c24b1686b28c1dca60685d04c12102.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Капитана британской армии оштрафовали за то, что он во время комендантского часа покинул свой пост в Эстонии вблизи границы с РФ, чтобы купить пиццу, сообщает газета Express.По информации издания, отправившийся за пиццей капитан Джеймс Ширер не успел вернуться в лагерь до наступления комендантского часа. "Шотландскому сотруднику разведки выписали штраф, равный заработной плате за три дня после предъявления обвинения в ходе упрощенного разбирательства", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что Ширер обжаловал решение начальства. Он заявил, что не знал об изменении временных рамок комендантского часа, поскольку посещал курсы вождения бронетранспортера. Однако военный суд оставил в силе решение о штрафе.Подразделение Ширера находится в Эстонии в составе боевой группы расширенного передового присутствия НАТО.
https://ria.ru/20221111/bezopasnost-1830708723.html
эстония
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601536025_143:0:1800:1243_1920x0_80_0_0_3146dd3bfbabbdf51b49286fecd9ae98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, нато, великобритания
В мире, Эстония, НАТО, Великобритания
15:59 22.11.2022
 
СМИ: британского военного оштрафовали за уход с поста за пиццей

Express: британского офицера оштрафовали за уход с поста за пиццей в комендантский час

CC BY 2.0 / UK MOD/Corporal Tom Evans (RLC) / Британские военные во время учений
Британские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
CC BY 2.0 / UK MOD/Corporal Tom Evans (RLC) /
Британские военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Капитана британской армии оштрафовали за то, что он во время комендантского часа покинул свой пост в Эстонии вблизи границы с РФ, чтобы купить пиццу, сообщает газета Express.
По информации издания, отправившийся за пиццей капитан Джеймс Ширер не успел вернуться в лагерь до наступления комендантского часа. "Шотландскому сотруднику разведки выписали штраф, равный заработной плате за три дня после предъявления обвинения в ходе упрощенного разбирательства", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что Ширер обжаловал решение начальства. Он заявил, что не знал об изменении временных рамок комендантского часа, поскольку посещал курсы вождения бронетранспортера. Однако военный суд оставил в силе решение о штрафе.
Подразделение Ширера находится в Эстонии в составе боевой группы расширенного передового присутствия НАТО.
Британские военнослужащие во время учений в Эстонии - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 11:01
СМИ назвали причину, подрывающую решимость Лондона противостоять России
 
В миреЭстонияНАТОВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала