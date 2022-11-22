https://ria.ru/20221122/belorussiya-1833479012.html

В Белоруссии взяли под стражу главу представительства ALPEN PHARMA AG

В Белоруссии взяли под стражу главу представительства ALPEN PHARMA AG - РИА Новости, 22.11.2022

В Белоруссии взяли под стражу главу представительства ALPEN PHARMA AG

В Белоруссии взят под стражу глава представительства швейцарской фармацевтической компании ALPEN PHARMA AG, подозреваемый в совершении экономических... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T19:29

2022-11-22T19:29

2022-11-22T19:29

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. В Белоруссии взят под стражу глава представительства швейцарской фармацевтической компании ALPEN PHARMA AG, подозреваемый в совершении экономических преступлений, сообщили в Генеральной прокуратуре республики."Прокуратура г. Гродно по результатам проверки, проведенной совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями ОВД администрации Ленинского района г.Гродно, возбудила уголовное дело в отношении представителя акционерного общества ALPEN PHARMA AG (Швейцарская Конфедерация) в Республике Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Генпрокуратуры."В рамках возбужденного уголовного дела прокурор г. Гродно санкционировал избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы представительства ALPEN PHARMA AG, а в отношении ведущего специалиста по региональному развитию – в виде залога", - информирует белорусское надзорное ведомство.Согласно материалам дела 31-летняя подозреваемая на протяжении 2 лет систематически предоставляла от имени представительства ALPEN PHARMA AG незаконные денежные вознаграждения медицинским работникам учреждений здравоохранения региона за продвижение производимых гомеопатических и лекарственных препаратов.По сведениям прокуратуры, деятельность представителей фирмы была сопряжена с передачей незаконных вознаграждений медицинским работникам по всей стране. Всего 12 представителей данного акционерного общества по областям и Минску признаны Генпрокуратурой Белоруссии подозреваемыми по уголовному делу.

https://ria.ru/20220810/arest-1808662409.html

https://ria.ru/20221115/sammit-1831584862.html

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в мире, белоруссия, гродно, ленинский район, генеральная прокуратура рф