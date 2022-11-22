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В Белоруссии взяли под стражу главу представительства ALPEN PHARMA AG - РИА Новости, 22.11.2022
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В Белоруссии взяли под стражу главу представительства ALPEN PHARMA AG
В Белоруссии взяли под стражу главу представительства ALPEN PHARMA AG - РИА Новости, 22.11.2022
В Белоруссии взяли под стражу главу представительства ALPEN PHARMA AG
В Белоруссии взят под стражу глава представительства швейцарской фармацевтической компании ALPEN PHARMA AG, подозреваемый в совершении экономических... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T19:29
2022-11-22T19:29
в мире
белоруссия
гродно
ленинский район
генеральная прокуратура рф
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. В Белоруссии взят под стражу глава представительства швейцарской фармацевтической компании ALPEN PHARMA AG, подозреваемый в совершении экономических преступлений, сообщили в Генеральной прокуратуре республики."Прокуратура г. Гродно по результатам проверки, проведенной совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями ОВД администрации Ленинского района г.Гродно, возбудила уголовное дело в отношении представителя акционерного общества ALPEN PHARMA AG (Швейцарская Конфедерация) в Республике Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Генпрокуратуры."В рамках возбужденного уголовного дела прокурор г. Гродно санкционировал избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы представительства ALPEN PHARMA AG, а в отношении ведущего специалиста по региональному развитию – в виде залога", - информирует белорусское надзорное ведомство.Согласно материалам дела 31-летняя подозреваемая на протяжении 2 лет систематически предоставляла от имени представительства ALPEN PHARMA AG незаконные денежные вознаграждения медицинским работникам учреждений здравоохранения региона за продвижение производимых гомеопатических и лекарственных препаратов.По сведениям прокуратуры, деятельность представителей фирмы была сопряжена с передачей незаконных вознаграждений медицинским работникам по всей стране. Всего 12 представителей данного акционерного общества по областям и Минску признаны Генпрокуратурой Белоруссии подозреваемыми по уголовному делу.
https://ria.ru/20220810/arest-1808662409.html
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в мире, белоруссия, гродно, ленинский район, генеральная прокуратура рф
В мире, Белоруссия, Гродно, Ленинский район, Генеральная прокуратура РФ
19:29 22.11.2022
 
В Белоруссии взяли под стражу главу представительства ALPEN PHARMA AG

В Белоруссии взяли под стражу главу представительства швейцарской ALPEN PHARMA AG

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры Белоруссии
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
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Здание генеральной прокуратуры Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. В Белоруссии взят под стражу глава представительства швейцарской фармацевтической компании ALPEN PHARMA AG, подозреваемый в совершении экономических преступлений, сообщили в Генеральной прокуратуре республики.
"Прокуратура г. Гродно по результатам проверки, проведенной совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями ОВД администрации Ленинского района г.Гродно, возбудила уголовное дело в отношении представителя акционерного общества ALPEN PHARMA AG (Швейцарская Конфедерация) в Республике Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Генпрокуратуры.
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"В рамках возбужденного уголовного дела прокурор г. Гродно санкционировал избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы представительства ALPEN PHARMA AG, а в отношении ведущего специалиста по региональному развитию – в виде залога", - информирует белорусское надзорное ведомство.
Согласно материалам дела 31-летняя подозреваемая на протяжении 2 лет систематически предоставляла от имени представительства ALPEN PHARMA AG незаконные денежные вознаграждения медицинским работникам учреждений здравоохранения региона за продвижение производимых гомеопатических и лекарственных препаратов.
По сведениям прокуратуры, деятельность представителей фирмы была сопряжена с передачей незаконных вознаграждений медицинским работникам по всей стране. Всего 12 представителей данного акционерного общества по областям и Минску признаны Генпрокуратурой Белоруссии подозреваемыми по уголовному делу.
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