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Минск будет платить по кредиту американской корпорации в белорусских рублях - РИА Новости, 22.11.2022
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Минск будет платить по кредиту американской корпорации в белорусских рублях
Минск будет платить по кредиту американской корпорации в белорусских рублях - РИА Новости, 22.11.2022
Минск будет платить по кредиту американской корпорации в белорусских рублях
Белоруссия будет платить в белорусских рублях по кредиту Товарно-кредитной корпорации США – это предусматривает совместное постановление совмина и Нацбанка... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:34
2022-11-22T11:34
экономика
белоруссия
сша
минск
европейский банк реконструкции и развития
международный банк реконструкции и развития
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Белоруссия будет платить в белорусских рублях по кредиту Товарно-кредитной корпорации США – это предусматривает совместное постановление совмина и Нацбанка республики от 21 ноября."Приложение к постановлению совета министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 апреля 2022 г № 212/10 "О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств" дополнить позицией следующего содержания: "Товарно-кредитная корпорация (Соединенные Штаты Америки)", - говорится в тексте постановления № 801/25, опубликованного во вторник на национальном правовом портале.В обновленной версии перечня присутствуют четыре организации, которым Беларусь выплачивает займы в белорусских рублях: помимо упомянутой американской корпорации, это Европейский банк реконструкции и развития, Северный инвестиционный банк и Международный банк реконструкции и развития.Такой режим выплаты был введен правительством Белоруссии ранее "в связи с недружественными мерами со стороны иностранных кредиторов".
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экономика, белоруссия, сша, минск, европейский банк реконструкции и развития, международный банк реконструкции и развития
Экономика, Белоруссия, США, Минск, Европейский банк реконструкции и развития, Международный банк реконструкции и развития
11:34 22.11.2022
 
Минск будет платить по кредиту американской корпорации в белорусских рублях

Минск будет платить по кредиту Товарно-кредитной корпорации США в белорусских рублях

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкДом правительства на площади Независимости в Минске
Дом правительства на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Белоруссия будет платить в белорусских рублях по кредиту Товарно-кредитной корпорации США – это предусматривает совместное постановление совмина и Нацбанка республики от 21 ноября.
"Приложение к постановлению совета министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 апреля 2022 г № 212/10 "О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств" дополнить позицией следующего содержания: "Товарно-кредитная корпорация (Соединенные Штаты Америки)", - говорится в тексте постановления № 801/25, опубликованного во вторник на национальном правовом портале.
В обновленной версии перечня присутствуют четыре организации, которым Беларусь выплачивает займы в белорусских рублях: помимо упомянутой американской корпорации, это Европейский банк реконструкции и развития, Северный инвестиционный банк и Международный банк реконструкции и развития.
Такой режим выплаты был введен правительством Белоруссии ранее "в связи с недружественными мерами со стороны иностранных кредиторов".
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ЭкономикаБелоруссияСШАМинскЕвропейский банк реконструкции и развитияМеждународный банк реконструкции и развития
 
 
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