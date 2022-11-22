https://ria.ru/20221122/belorussiya-1833295160.html

Минск будет платить по кредиту американской корпорации в белорусских рублях

Минск будет платить по кредиту американской корпорации в белорусских рублях - РИА Новости, 22.11.2022

Минск будет платить по кредиту американской корпорации в белорусских рублях

Белоруссия будет платить в белорусских рублях по кредиту Товарно-кредитной корпорации США – это предусматривает совместное постановление совмина и Нацбанка... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:34

2022-11-22T11:34

2022-11-22T11:34

экономика

белоруссия

сша

минск

европейский банк реконструкции и развития

международный банк реконструкции и развития

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Белоруссия будет платить в белорусских рублях по кредиту Товарно-кредитной корпорации США – это предусматривает совместное постановление совмина и Нацбанка республики от 21 ноября."Приложение к постановлению совета министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 апреля 2022 г № 212/10 "О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств" дополнить позицией следующего содержания: "Товарно-кредитная корпорация (Соединенные Штаты Америки)", - говорится в тексте постановления № 801/25, опубликованного во вторник на национальном правовом портале.В обновленной версии перечня присутствуют четыре организации, которым Беларусь выплачивает займы в белорусских рублях: помимо упомянутой американской корпорации, это Европейский банк реконструкции и развития, Северный инвестиционный банк и Международный банк реконструкции и развития.Такой режим выплаты был введен правительством Белоруссии ранее "в связи с недружественными мерами со стороны иностранных кредиторов".

https://ria.ru/20221121/sanktsii-1833043950.html

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сша

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Варвара Скокшина

экономика, белоруссия, сша, минск, европейский банк реконструкции и развития, международный банк реконструкции и развития