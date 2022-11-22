https://ria.ru/20221122/bayden-1833467902.html
В Белом доме оценили встречу Байдена и Си Цзиньпина
В Белом доме оценили встречу Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 22.11.2022
В Белом доме оценили встречу Байдена и Си Цзиньпина
Встреча лидеров США и КНР дает надежду на возобновление рабочих контактов, которые были приостановлены после визита на Тайвань спикера палаты представителей... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:52
2022-11-22T18:52
2022-11-22T19:35
в мире
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тайвань
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си цзиньпин
нэнси пелоси
джо байден
большая двадцатка
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Встреча лидеров США и КНР дает надежду на возобновление рабочих контактов, которые были приостановлены после визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.Первая очная встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина состоялась на прошлой неделе на полях саммита G20 в Индонезии."Мы считаем важным восстановить эти рабочие каналы коммуникаций. От встречи с Си (Цзиньпином) осталось позитивное ощущение, что это произойдет", - сказал Кирби на брифинге для СМИ.Он пояснил, что речь идет о контактах военных и по климатическим вопросам, которые Пекин заморозил в знак протеста против поездки Пелоси на Тайвань.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221120/kongress-1832942777.html
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в мире, сша, тайвань, китай, си цзиньпин, нэнси пелоси, джо байден, большая двадцатка, саммит g20
В мире, США, Тайвань, Китай, Си Цзиньпин, Нэнси Пелоси, Джо Байден, Большая двадцатка, Саммит G20
18:52 22.11.2022 (обновлено: 19:35 22.11.2022)
В Белом доме оценили встречу Байдена и Си Цзиньпина
Белый дом: встреча Байдена и Си Цзиньпина дает надежду на возобновление коммуникаций
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Встреча лидеров США и КНР дает надежду на возобновление рабочих контактов, которые были приостановлены после визита на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Первая очная встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина состоялась на прошлой неделе на полях саммита G20
в Индонезии
.
"Мы считаем важным восстановить эти рабочие каналы коммуникаций. От встречи с Си (Цзиньпином) осталось позитивное ощущение, что это произойдет", - сказал Кирби на брифинге для СМИ.
Он пояснил, что речь идет о контактах военных и по климатическим вопросам, которые Пекин
заморозил в знак протеста против поездки Пелоси на Тайвань.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.