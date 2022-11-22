https://ria.ru/20221122/bayden-1833406923.html
Морпех помог Байдену справиться с фартуком
Морпех помог Байдену справиться с фартуком - РИА Новости, 22.11.2022
Морпех помог Байдену справиться с фартуком
Президенту Джо Байдену потребовалась помощь для надевания фартука во время торжественного ужина с представителями вооруженных сил США в честь Дня благодарения. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:02
2022-11-22T16:02
2022-11-22T16:03
в мире
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вооруженные силы сша
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президенту Джо Байдену потребовалась помощь для надевания фартука во время торжественного ужина с представителями вооруженных сил США в честь Дня благодарения.Лидер США выступил перед военными и их семьями на торжественном ужине в честь Дня Благодарения, который прошел на авиационной базе морской пехоты в Черри Поинт. На праздничном фуршете Байден и члены его семьи раскладывали угощения в тарелки подошедших к столу гостей. Перед этим президент Штатов должен был надеть фартук, однако у него возникли с этим трудности — сначала он надел его задом наперед, а затем не смог справиться с завязками.Это заметили находящиеся рядом с Байденом морпех и мужчина в белой футболке, которые и помогли президенту надеть фартук.Байден, которому на днях исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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в мире, джо байден, сша, вооруженные силы сша
В мире, Джо Байден, США, Вооруженные силы США
16:02 22.11.2022 (обновлено: 16:03 22.11.2022)
Морпех помог Байдену справиться с фартуком
Морпех помог президенту США Байдену, не сумевшему надеть фартук