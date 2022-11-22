https://ria.ru/20221122/bayden-1833406923.html

Морпех помог Байдену справиться с фартуком

Морпех помог Байдену справиться с фартуком - РИА Новости, 22.11.2022

Морпех помог Байдену справиться с фартуком

Президенту Джо Байдену потребовалась помощь для надевания фартука во время торжественного ужина с представителями вооруженных сил США в честь Дня благодарения. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:02

2022-11-22T16:02

2022-11-22T16:03

в мире

джо байден

сша

вооруженные силы сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833405149_0:0:961:542_1920x0_80_0_0_5ebbd082de3ff304e53cecbfe434cc36.png

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президенту Джо Байдену потребовалась помощь для надевания фартука во время торжественного ужина с представителями вооруженных сил США в честь Дня благодарения.Лидер США выступил перед военными и их семьями на торжественном ужине в честь Дня Благодарения, который прошел на авиационной базе морской пехоты в Черри Поинт. На праздничном фуршете Байден и члены его семьи раскладывали угощения в тарелки подошедших к столу гостей. Перед этим президент Штатов должен был надеть фартук, однако у него возникли с этим трудности — сначала он надел его задом наперед, а затем не смог справиться с завязками.Это заметили находящиеся рядом с Байденом морпех и мужчина в белой футболке, которые и помогли президенту надеть фартук.Байден, которому на днях исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20221122/intervyu-1833237956.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, сша, вооруженные силы сша