https://ria.ru/20221122/arkheologiya-1833316889.html

Остатки 700-летней стены обнаружили под зданием британского парламента

Остатки 700-летней стены обнаружили под зданием британского парламента - РИА Новости, 22.11.2022

Остатки 700-летней стены обнаружили под зданием британского парламента

Археологи обнаружили остатки средневековой стены возрастом предположительно 700 лет под зданием Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании,... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:50

2022-11-22T12:50

2022-11-22T12:50

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Археологи обнаружили остатки средневековой стены возрастом предположительно 700 лет под зданием Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании, сообщил во вторник телеканал Sky News."Археологи обнаружили остатки 700-летней каменной стены под Вестминстерским дворцом", — говорится в сообщении телеканала.Находка была сделана во время работ в рамках реставрационной программы здания парламента стоимостью в несколько миллиардов фунтов стерлингов. Остатки стены были обнаружены недалеко от палаты лордов (верхняя палата парламента). Летом и в начале осени специалисты потратили 4850 часов на исследование 160 помещений и бурение отверстий на глубину 70 метров для изучения грунтовых условий под зданием парламента, передаёт Sky News.После обнаружения стены буровые работы были приостановлены, и специалисты из Лондонского археологического музея изучили образец находки. Эксперты установили, что стена была сооружена по меньшей мере 700 лет назад из кентского известняка, который использовался при строительстве Тауэра и Вестминстерского аббатства. Специалисты полагают, что она является первоначальным укреплением на берегу реки Темзы, которое залегало под палатами парламента, сообщает телеканал. Как отмечает Sky News, еще в 2015 году ученые обнаружили деревянные конструкции, которые также считаются частью средневековых оборонительных сооружений на Темзе, говорится в статье.Спикер палаты общин Линдси Хойл после обнаружения стены заявил, что Вестминстерский дворец является "сокровищницей истории", и отметил важность работ по его сохранению и восстановлению, передает Sky News.Программа по реставрации здания британского парламента оценивается в 22 миллиарда фунтов и может занять до 76 лет.

https://ria.ru/20221119/demeter-1832435224.html

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Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

парламент великобритании, археология, новости культуры