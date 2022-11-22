https://ria.ru/20221122/arkheologiya-1833316889.html
Остатки 700-летней стены обнаружили под зданием британского парламента
Остатки 700-летней стены обнаружили под зданием британского парламента - РИА Новости, 22.11.2022
Остатки 700-летней стены обнаружили под зданием британского парламента
Археологи обнаружили остатки средневековой стены возрастом предположительно 700 лет под зданием Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:50
2022-11-22T12:50
2022-11-22T12:50
культура
парламент великобритании
археология
новости культуры
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Археологи обнаружили остатки средневековой стены возрастом предположительно 700 лет под зданием Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании, сообщил во вторник телеканал Sky News."Археологи обнаружили остатки 700-летней каменной стены под Вестминстерским дворцом", — говорится в сообщении телеканала.Находка была сделана во время работ в рамках реставрационной программы здания парламента стоимостью в несколько миллиардов фунтов стерлингов. Остатки стены были обнаружены недалеко от палаты лордов (верхняя палата парламента). Летом и в начале осени специалисты потратили 4850 часов на исследование 160 помещений и бурение отверстий на глубину 70 метров для изучения грунтовых условий под зданием парламента, передаёт Sky News.После обнаружения стены буровые работы были приостановлены, и специалисты из Лондонского археологического музея изучили образец находки. Эксперты установили, что стена была сооружена по меньшей мере 700 лет назад из кентского известняка, который использовался при строительстве Тауэра и Вестминстерского аббатства. Специалисты полагают, что она является первоначальным укреплением на берегу реки Темзы, которое залегало под палатами парламента, сообщает телеканал. Как отмечает Sky News, еще в 2015 году ученые обнаружили деревянные конструкции, которые также считаются частью средневековых оборонительных сооружений на Темзе, говорится в статье.Спикер палаты общин Линдси Хойл после обнаружения стены заявил, что Вестминстерский дворец является "сокровищницей истории", и отметил важность работ по его сохранению и восстановлению, передает Sky News.Программа по реставрации здания британского парламента оценивается в 22 миллиарда фунтов и может занять до 76 лет.
https://ria.ru/20221119/demeter-1832435224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламент великобритании, археология, новости культуры
Культура, Парламент Великобритании, Археология, Новости культуры
Остатки 700-летней стены обнаружили под зданием британского парламента
Археологи обнаружили остатки средневековой стены под зданием Вестминстерского дворца
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Археологи обнаружили остатки средневековой стены возрастом предположительно 700 лет под зданием Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании, сообщил во вторник телеканал Sky News.
"Археологи обнаружили остатки 700-летней каменной стены под Вестминстерским дворцом", — говорится в сообщении телеканала.
Находка была сделана во время работ в рамках реставрационной программы здания парламента стоимостью в несколько миллиардов фунтов стерлингов. Остатки стены были обнаружены недалеко от палаты лордов (верхняя палата парламента). Летом и в начале осени специалисты потратили 4850 часов на исследование 160 помещений и бурение отверстий на глубину 70 метров для изучения грунтовых условий под зданием парламента, передаёт Sky News.
После обнаружения стены буровые работы были приостановлены, и специалисты из Лондонского археологического музея изучили образец находки.
Эксперты установили, что стена была сооружена по меньшей мере 700 лет назад из кентского известняка, который использовался при строительстве Тауэра и Вестминстерского аббатства. Специалисты полагают, что она является первоначальным укреплением на берегу реки Темзы, которое залегало под палатами парламента, сообщает телеканал. Как отмечает Sky News, еще в 2015 году ученые обнаружили деревянные конструкции, которые также считаются частью средневековых оборонительных сооружений на Темзе, говорится в статье.
Спикер палаты общин Линдси Хойл после обнаружения стены заявил, что Вестминстерский дворец является "сокровищницей истории", и отметил важность работ по его сохранению и восстановлению, передает Sky News.
Программа по реставрации здания британского парламента оценивается в 22 миллиарда фунтов и может занять до 76 лет.