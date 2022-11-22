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В московских аэропортах рассказали о работе в непогоду - РИА Новости, 22.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221122/aeroporty-1833269485.html
В московских аэропортах рассказали о работе в непогоду
В московских аэропортах рассказали о работе в непогоду - РИА Новости, 22.11.2022
В московских аэропортах рассказали о работе в непогоду
Московские аэропорты - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - сообщили РИА Новости, что на фоне непогоды продолжают штатную работу. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:29
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москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Московские аэропорты - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - сообщили РИА Новости, что на фоне непогоды продолжают штатную работу.Синоптики обещали во вторник в Москве облачную погоду, ледяной дождь, мокрый снег. Ледяной дождь уже начался."Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Отмен и задержек рейсов нет. Все службы работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", - сказали в пресс-службе.В "Шереметьево" также сообщили, что аэропорт работает штатно."Домодедово" — всепогодный аэропорт и готов к работе в сложных погодных условиях. Воздушная гавань обслуживает все рейсы в штатном режиме. Незначительные отклонения в расписании вылетающих из "Домодедово" рейсов могут возникнуть в связи с необходимостью противообледенительной обработки самолетов", - говорится в сообщении пресс-службы.В "Домодедово" также рекомендовали путешественникам закладывать дополнительное время на поездку в аэропорт на автомобиле, или пользоваться аэроэкспрессами.Росавиация ранее во вторник также сообщила, что аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на непогоду. Незначительные задержки рейсов связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку самолетов и очистку инфраструктуры от снега.
https://ria.ru/20221122/dozhd-1833254540.html
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москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), новости - туризм
Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
10:29 22.11.2022 (обновлено: 11:34 22.11.2022)
 
В московских аэропортах рассказали о работе в непогоду

Московские аэропорты сообщили, что работают штатно, несмотря на непогоду

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Московские аэропорты - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - сообщили РИА Новости, что на фоне непогоды продолжают штатную работу.
Синоптики обещали во вторник в Москве облачную погоду, ледяной дождь, мокрый снег. Ледяной дождь уже начался.
"Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Отмен и задержек рейсов нет. Все службы работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", - сказали в пресс-службе.
В "Шереметьево" также сообщили, что аэропорт работает штатно.
Мокрый снег в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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В Москве начался ледяной дождь
"Домодедово" — всепогодный аэропорт и готов к работе в сложных погодных условиях. Воздушная гавань обслуживает все рейсы в штатном режиме. Незначительные отклонения в расписании вылетающих из "Домодедово" рейсов могут возникнуть в связи с необходимостью противообледенительной обработки самолетов", - говорится в сообщении пресс-службы.
В "Домодедово" также рекомендовали путешественникам закладывать дополнительное время на поездку в аэропорт на автомобиле, или пользоваться аэроэкспрессами.
Росавиация ранее во вторник также сообщила, что аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на непогоду. Незначительные задержки рейсов связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку самолетов и очистку инфраструктуры от снега.
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ТуризмМоскваДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Внуково (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
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