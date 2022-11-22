https://ria.ru/20221122/aeroporty-1833269485.html

В московских аэропортах рассказали о работе в непогоду

В московских аэропортах рассказали о работе в непогоду - РИА Новости, 22.11.2022

В московских аэропортах рассказали о работе в непогоду

Московские аэропорты - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - сообщили РИА Новости, что на фоне непогоды продолжают штатную работу. РИА Новости, 22.11.2022

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2022-11-22T10:29

2022-11-22T11:34

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Московские аэропорты - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - сообщили РИА Новости, что на фоне непогоды продолжают штатную работу.Синоптики обещали во вторник в Москве облачную погоду, ледяной дождь, мокрый снег. Ледяной дождь уже начался."Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Отмен и задержек рейсов нет. Все службы работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", - сказали в пресс-службе.В "Шереметьево" также сообщили, что аэропорт работает штатно."Домодедово" — всепогодный аэропорт и готов к работе в сложных погодных условиях. Воздушная гавань обслуживает все рейсы в штатном режиме. Незначительные отклонения в расписании вылетающих из "Домодедово" рейсов могут возникнуть в связи с необходимостью противообледенительной обработки самолетов", - говорится в сообщении пресс-службы.В "Домодедово" также рекомендовали путешественникам закладывать дополнительное время на поездку в аэропорт на автомобиле, или пользоваться аэроэкспрессами.Росавиация ранее во вторник также сообщила, что аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на непогоду. Незначительные задержки рейсов связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку самолетов и очистку инфраструктуры от снега.

https://ria.ru/20221122/dozhd-1833254540.html

https://ria.ru/20221121/nepogoda-1833182896.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), новости - туризм