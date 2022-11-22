10:29 22.11.2022 (обновлено: 11:34 22.11.2022)
В московских аэропортах рассказали о работе в непогоду
Московские аэропорты сообщили, что работают штатно, несмотря на непогоду
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Московские аэропорты - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - сообщили РИА Новости, что на фоне непогоды продолжают штатную работу.
Синоптики обещали во вторник в Москве облачную погоду, ледяной дождь, мокрый снег. Ледяной дождь уже начался.
"Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Отмен и задержек рейсов нет. Все службы работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", - сказали в пресс-службе.
В "Шереметьево" также сообщили, что аэропорт работает штатно.
"Домодедово" — всепогодный аэропорт и готов к работе в сложных погодных условиях. Воздушная гавань обслуживает все рейсы в штатном режиме. Незначительные отклонения в расписании вылетающих из "Домодедово" рейсов могут возникнуть в связи с необходимостью противообледенительной обработки самолетов", - говорится в сообщении пресс-службы.
В "Домодедово" также рекомендовали путешественникам закладывать дополнительное время на поездку в аэропорт на автомобиле, или пользоваться аэроэкспрессами.
Росавиация ранее во вторник также сообщила, что аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на непогоду. Незначительные задержки рейсов связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку самолетов и очистку инфраструктуры от снега.