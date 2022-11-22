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Аэропорты Москвы работают штатно в непогоду - РИА Новости, 22.11.2022
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Аэропорты Москвы работают штатно в непогоду
Аэропорты Москвы работают штатно в непогоду - РИА Новости, 22.11.2022
Аэропорты Москвы работают штатно в непогоду
Аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на погоду, незначительные задержки рейсов связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку самолетов и... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T08:58
2022-11-22T08:58
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на погоду, незначительные задержки рейсов связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку самолетов и очистку инфраструктуры от снега, сообщает Росавиация.Облачная погода, мокрый снег, ледяной дождь и около нуля градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Несмотря на сложные погодные условия в Москве, аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме. Отмены рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке", - говорится в сообщении Росавиации.Ведомство отмечает, что имеющиеся незначительные задержки рейсов связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега.
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москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
08:58 22.11.2022
 
Аэропорты Москвы работают штатно в непогоду

Росавиация: аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на сложные погодные условия

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСамолеты Airbus A350 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
Самолеты Airbus A350 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолеты Airbus A350 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на погоду, незначительные задержки рейсов связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку самолетов и очистку инфраструктуры от снега, сообщает Росавиация.
Облачная погода, мокрый снег, ледяной дождь и около нуля градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Несмотря на сложные погодные условия в Москве, аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме. Отмены рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке", - говорится в сообщении Росавиации.
Ведомство отмечает, что имеющиеся незначительные задержки рейсов связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега.
Мокрый снег в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Нынешнее 22 ноября может стать самым влажным за последние 73 года в Москве
 
МоскваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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