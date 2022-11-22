https://ria.ru/20221122/aeroporty-1833249931.html

Аэропорты Москвы работают штатно в непогоду

Аэропорты Москвы работают штатно в непогоду - РИА Новости, 22.11.2022

Аэропорты Москвы работают штатно в непогоду

Аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на погоду, незначительные задержки рейсов связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку самолетов и... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T08:58

2022-11-22T08:58

2022-11-22T08:58

москва

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на погоду, незначительные задержки рейсов связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку самолетов и очистку инфраструктуры от снега, сообщает Росавиация.Облачная погода, мокрый снег, ледяной дождь и около нуля градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Несмотря на сложные погодные условия в Москве, аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме. Отмены рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке", - говорится в сообщении Росавиации.Ведомство отмечает, что имеющиеся незначительные задержки рейсов связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега.

https://ria.ru/20221122/vlazhnost-1833249251.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)