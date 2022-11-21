https://ria.ru/20221121/zyuganov-1833043231.html
Зюганов встретился с президентом Кубы
Зюганов встретился с президентом Кубы - РИА Новости, 21.11.2022
Зюганов встретился с президентом Кубы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, в ходе которой обсуждались меры поддержки Кубы, противодействие санкционному РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:30
2022-11-21T12:30
2022-11-21T12:30
политика
мигель диас-канель
геннадий зюганов
дмитрий новиков
куба
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, в ходе которой обсуждались меры поддержки Кубы, противодействие санкционному давлению, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦК КПРФ, первый замглавы комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков."Встреча только-только завершилась в эти минуты… Обсуждались вопросы того, какие необходимо предпринимать меры на государственном уровне в интересах поддержки наших кубинских друзей, которые находятся в сложной обстановке и уже многие десятилетия находятся в режиме санкционного давления, поэтому в том числе вопросы противодействия этому давлению", - сказал он.По словам парламентария, 22 ноября Диас-Канель выступит в Госдуме."Завтра Диас-Канель будет у нас в Государственной Думе выступать, у нас давние связи с компартией Кубы, плотные, устойчивые", - добавил он.
https://ria.ru/20221120/kuba-1832862374.html
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политика, мигель диас-канель, геннадий зюганов, дмитрий новиков, куба
Политика, Мигель Диас-Канель, Геннадий Зюганов, Дмитрий Новиков, Куба
Зюганов встретился с президентом Кубы
Лидер КПРФ Зюганов провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, в ходе которой обсуждались меры поддержки Кубы, противодействие санкционному давлению, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦК КПРФ, первый замглавы комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.
"Встреча только-только завершилась в эти минуты… Обсуждались вопросы того, какие необходимо предпринимать меры на государственном уровне в интересах поддержки наших кубинских друзей, которые находятся в сложной обстановке и уже многие десятилетия находятся в режиме санкционного давления, поэтому в том числе вопросы противодействия этому давлению", - сказал он.
По словам парламентария, 22 ноября Диас-Канель выступит в Госдуме.
"Завтра Диас-Канель будет у нас в Государственной Думе выступать, у нас давние связи с компартией Кубы, плотные, устойчивые", - добавил он.