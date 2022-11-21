https://ria.ru/20221121/zyuganov-1833043231.html

Зюганов встретился с президентом Кубы

Зюганов встретился с президентом Кубы - РИА Новости, 21.11.2022

Зюганов встретился с президентом Кубы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, в ходе которой обсуждались меры поддержки Кубы, противодействие санкционному РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:30

2022-11-21T12:30

2022-11-21T12:30

политика

мигель диас-канель

геннадий зюганов

дмитрий новиков

куба

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов провел встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, в ходе которой обсуждались меры поддержки Кубы, противодействие санкционному давлению, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦК КПРФ, первый замглавы комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков."Встреча только-только завершилась в эти минуты… Обсуждались вопросы того, какие необходимо предпринимать меры на государственном уровне в интересах поддержки наших кубинских друзей, которые находятся в сложной обстановке и уже многие десятилетия находятся в режиме санкционного давления, поэтому в том числе вопросы противодействия этому давлению", - сказал он.По словам парламентария, 22 ноября Диас-Канель выступит в Госдуме."Завтра Диас-Канель будет у нас в Государственной Думе выступать, у нас давние связи с компартией Кубы, плотные, устойчивые", - добавил он.

https://ria.ru/20221120/kuba-1832862374.html

куба

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политика, мигель диас-канель, геннадий зюганов, дмитрий новиков, куба