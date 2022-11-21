13:19 21.11.2022 (обновлено: 13:34 21.11.2022)
Эрдоган обсудил с генсеком ООН предложение Путина по зерну для бедных стран
Эрдоган заявил, что обсуждал с Гуттерешем предложение Путина по зерну для бедных стран
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с генсеком ООН Антониу Гутеррешем предложение российского лидера Владимира Путина по доставке зерна и удобрения слаборазвитым странам.
Ранее Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял также, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
"Господин Путин сделал мне следующее предложение: "Давайте отправим это зерно в слаборазвитые, то есть бедные страны, бесплатно". На самом деле, мы так спланировали, что можем покупать пшеницу, превращать ее в муку в Турции, а затем отправлять ее в виде муки в эти слаборазвитые страны. Как мы обсуждали с Гутеррешем, если взять пшеницу, превратить ее в муку и отправить в виде муки в слаборазвитые и бедные страны", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Катара.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.