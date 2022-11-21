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Эрдоган обсудил с генсеком ООН предложение Путина по зерну для бедных стран - РИА Новости, 21.11.2022
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Эрдоган обсудил с генсеком ООН предложение Путина по зерну для бедных стран
Эрдоган обсудил с генсеком ООН предложение Путина по зерну для бедных стран - РИА Новости, 21.11.2022
Эрдоган обсудил с генсеком ООН предложение Путина по зерну для бедных стран
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с генсеком ООН Антониу Гутеррешем предложение российского лидера Владимира Путина по доставке зерна и... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:19
2022-11-21T13:34
владимир путин
антониу гутерреш
турция
оон
россия
африка
в мире
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с генсеком ООН Антониу Гутеррешем предложение российского лидера Владимира Путина по доставке зерна и удобрения слаборазвитым странам.Ранее Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял также, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки."Господин Путин сделал мне следующее предложение: "Давайте отправим это зерно в слаборазвитые, то есть бедные страны, бесплатно". На самом деле, мы так спланировали, что можем покупать пшеницу, превращать ее в муку в Турции, а затем отправлять ее в виде муки в эти слаборазвитые страны. Как мы обсуждали с Гутеррешем, если взять пшеницу, превратить ее в муку и отправить в виде муки в слаборазвитые и бедные страны", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Катара.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
https://ria.ru/20221119/postavki-1832698428.html
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владимир путин, антониу гутерреш, турция, оон, россия, африка, в мире, реджеп тайип эрдоган
Владимир Путин, Антониу Гутерреш, Турция, ООН, Россия, Африка, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
13:19 21.11.2022 (обновлено: 13:34 21.11.2022)
 
Эрдоган обсудил с генсеком ООН предложение Путина по зерну для бедных стран

Эрдоган заявил, что обсуждал с Гуттерешем предложение Путина по зерну для бедных стран

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с генсеком ООН Антониу Гутеррешем предложение российского лидера Владимира Путина по доставке зерна и удобрения слаборазвитым странам.
Ранее Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял также, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
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"Господин Путин сделал мне следующее предложение: "Давайте отправим это зерно в слаборазвитые, то есть бедные страны, бесплатно". На самом деле, мы так спланировали, что можем покупать пшеницу, превращать ее в муку в Турции, а затем отправлять ее в виде муки в эти слаборазвитые страны. Как мы обсуждали с Гутеррешем, если взять пшеницу, превратить ее в муку и отправить в виде муки в слаборазвитые и бедные страны", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Катара.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
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Владимир ПутинАнтониу ГутеррешТурцияООНРоссияАфрикаВ миреРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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