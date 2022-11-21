https://ria.ru/20221121/zerno-1833062228.html

Эрдоган обсудил с генсеком ООН предложение Путина по зерну для бедных стран

Эрдоган обсудил с генсеком ООН предложение Путина по зерну для бедных стран - РИА Новости, 21.11.2022

Эрдоган обсудил с генсеком ООН предложение Путина по зерну для бедных стран

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с генсеком ООН Антониу Гутеррешем предложение российского лидера Владимира Путина по доставке зерна и... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:19

2022-11-21T13:19

2022-11-21T13:34

владимир путин

антониу гутерреш

турция

оон

россия

африка

в мире

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823709929_0:426:2048:1578_1920x0_80_0_0_8f30ffbe55a23d378d6b2f367671a49d.jpg

АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с генсеком ООН Антониу Гутеррешем предложение российского лидера Владимира Путина по доставке зерна и удобрения слаборазвитым странам.Ранее Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял также, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки."Господин Путин сделал мне следующее предложение: "Давайте отправим это зерно в слаборазвитые, то есть бедные страны, бесплатно". На самом деле, мы так спланировали, что можем покупать пшеницу, превращать ее в муку в Турции, а затем отправлять ее в виде муки в эти слаборазвитые страны. Как мы обсуждали с Гутеррешем, если взять пшеницу, превратить ее в муку и отправить в виде муки в слаборазвитые и бедные страны", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Катара.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

https://ria.ru/20221119/postavki-1832698428.html

https://ria.ru/20221118/sredstva-1832671457.html

турция

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, антониу гутерреш, турция, оон, россия, африка, в мире, реджеп тайип эрдоган