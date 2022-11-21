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Президент Кубы Диас-Канель выступит на пленарном заседании Госдумы
Президент Кубы Диас-Канель выступит на пленарном заседании Госдумы - РИА Новости, 21.11.2022
Президент Кубы Диас-Канель выступит на пленарном заседании Госдумы
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес выступит на пленарном заседании Госдумы во вторник. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T23:35
2022-11-21T23:35
2022-11-21T23:36
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мигель диас-канель бермудес
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес выступит на пленарном заседании Госдумы во вторник.Выступление кубинского лидера запланировано на начало заседания палаты, которое начнется в 10.00 мск.Диас-Канель в понедельник встретился с зампредседателем Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, который отметил, что у иностранного политика запланирован большой визит, в ходе которого ожидается встреча с президентом Владимиром Путиным, переговоры с парламентом, партийные контакты.Также Диас-Канель уже провел встречу с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым, в ходе которой обсуждались меры поддержки Кубы и противодействие санкционному давлению.
https://ria.ru/20210419/dias-kanel-1728910805.html
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в мире, мигель диас-канель бермудес, дмитрий медведев, владимир путин, куба, россия, госдума рф
В мире, Мигель Диас-Канель Бермудес, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Куба, Россия, Госдума РФ
23:35 21.11.2022 (обновлено: 23:36 21.11.2022)
Президент Кубы Диас-Канель выступит на пленарном заседании Госдумы
Президент Кубы Диас-Канель выступит во вторник на пленарном заседании Госдумы