Рейтинг@Mail.ru
Президент Кубы Диас-Канель выступит на пленарном заседании Госдумы - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/zasedanie-1833227872.html
Президент Кубы Диас-Канель выступит на пленарном заседании Госдумы
Президент Кубы Диас-Канель выступит на пленарном заседании Госдумы - РИА Новости, 21.11.2022
Президент Кубы Диас-Канель выступит на пленарном заседании Госдумы
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес выступит на пленарном заседании Госдумы во вторник. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T23:35
2022-11-21T23:36
в мире
мигель диас-канель бермудес
дмитрий медведев
владимир путин
куба
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833110774_0:205:2324:1512_1920x0_80_0_0_025455ae8cdb9776562e0e2c57ca3393.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес выступит на пленарном заседании Госдумы во вторник.Выступление кубинского лидера запланировано на начало заседания палаты, которое начнется в 10.00 мск.Диас-Канель в понедельник встретился с зампредседателем Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, который отметил, что у иностранного политика запланирован большой визит, в ходе которого ожидается встреча с президентом Владимиром Путиным, переговоры с парламентом, партийные контакты.Также Диас-Канель уже провел встречу с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым, в ходе которой обсуждались меры поддержки Кубы и противодействие санкционному давлению.
https://ria.ru/20210419/dias-kanel-1728910805.html
куба
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833110774_20:0:2324:1728_1920x0_80_0_0_dfd0483cf094ab0694ed22c58ef18862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мигель диас-канель бермудес, дмитрий медведев, владимир путин, куба, россия, госдума рф
В мире, Мигель Диас-Канель Бермудес, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Куба, Россия, Госдума РФ
23:35 21.11.2022 (обновлено: 23:36 21.11.2022)
 
Президент Кубы Диас-Канель выступит на пленарном заседании Госдумы

Президент Кубы Диас-Канель выступит во вторник на пленарном заседании Госдумы

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес выступит на пленарном заседании Госдумы во вторник.
Выступление кубинского лидера запланировано на начало заседания палаты, которое начнется в 10.00 мск.
Диас-Канель в понедельник встретился с зампредседателем Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, который отметил, что у иностранного политика запланирован большой визит, в ходе которого ожидается встреча с президентом Владимиром Путиным, переговоры с парламентом, партийные контакты.
Также Диас-Канель уже провел встречу с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым, в ходе которой обсуждались меры поддержки Кубы и противодействие санкционному давлению.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля 2021, 18:51
Биография Мигеля Диас-Канеля
 
В миреМигель Диас-Канель БермудесДмитрий МедведевВладимир ПутинКубаРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала