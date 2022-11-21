22:27 21.11.2022 (обновлено: 22:41 21.11.2022)
Гросси активизировал консультации о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси активизировал консультации о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС после обстрелов в минувшие выходные, говорится в заявлении на сайте агентства.
"В связи с возобновлением обстрелов генеральный директор активизировал свои консультации, направленные на установление защитной зоны на станции", - сообщили в МАГАТЭ.
В агентстве уточнили, что эксперты МАГАТЭ свидетельствуют о прекращении обстрелов ЗАЭС в ночь на понедельник и в понедельник, хотя "обстрелы Энергодара и промышленной зоны" продолжались.
Также персонал ЗАЭС проинформировал МАГАТЭ, что четыре блока станции по-прежнему находятся в режиме холодной остановки, а два - в режиме горячей остановки, продолжая вырабатывать пар и горячую воду для нужд станции и Энергодара.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что угрозы ядерной безопасности в результате обстрела не возникло, но станции нанесен значительный ущерб.