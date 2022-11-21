https://ria.ru/20221121/zaes-1833221522.html

Гросси активизировал консультации о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС

Гросси активизировал консультации о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2022

Гросси активизировал консультации о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС после обстрелов в минувшие выходные, говорится в... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T22:27

2022-11-21T22:27

2022-11-21T22:41

магатэ

рафаэль гросси

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская аэс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813833770_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_fde93573ef17737dfd66ea3e3da13b2f.jpg

ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС после обстрелов в минувшие выходные, говорится в заявлении на сайте агентства.В агентстве уточнили, что эксперты МАГАТЭ свидетельствуют о прекращении обстрелов ЗАЭС в ночь на понедельник и в понедельник, хотя "обстрелы Энергодара и промышленной зоны" продолжались.Также персонал ЗАЭС проинформировал МАГАТЭ, что четыре блока станции по-прежнему находятся в режиме холодной остановки, а два - в режиме горячей остановки, продолжая вырабатывать пар и горячую воду для нужд станции и Энергодара.Ранее в МАГАТЭ заявили, что угрозы ядерной безопасности в результате обстрела не возникло, но станции нанесен значительный ущерб.

https://ria.ru/20221121/povrezhdeniya-1833218227.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

магатэ, рафаэль гросси, энергодар, запорожская аэс, в мире