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Гросси активизировал консультации о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Гросси активизировал консультации о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС
Гросси активизировал консультации о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2022
Гросси активизировал консультации о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС после обстрелов в минувшие выходные, говорится в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T22:27
2022-11-21T22:41
магатэ
рафаэль гросси
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
в мире
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ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС после обстрелов в минувшие выходные, говорится в заявлении на сайте агентства.В агентстве уточнили, что эксперты МАГАТЭ свидетельствуют о прекращении обстрелов ЗАЭС в ночь на понедельник и в понедельник, хотя "обстрелы Энергодара и промышленной зоны" продолжались.Также персонал ЗАЭС проинформировал МАГАТЭ, что четыре блока станции по-прежнему находятся в режиме холодной остановки, а два - в режиме горячей остановки, продолжая вырабатывать пар и горячую воду для нужд станции и Энергодара.Ранее в МАГАТЭ заявили, что угрозы ядерной безопасности в результате обстрела не возникло, но станции нанесен значительный ущерб.
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магатэ, рафаэль гросси, энергодар, запорожская аэс, в мире
МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, В мире
22:27 21.11.2022 (обновлено: 22:41 21.11.2022)
 
Гросси активизировал консультации о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси активизировал консультации о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси "активизировал консультации" о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС после обстрелов в минувшие выходные, говорится в заявлении на сайте агентства.
"В связи с возобновлением обстрелов генеральный директор активизировал свои консультации, направленные на установление защитной зоны на станции", - сообщили в МАГАТЭ.
В агентстве уточнили, что эксперты МАГАТЭ свидетельствуют о прекращении обстрелов ЗАЭС в ночь на понедельник и в понедельник, хотя "обстрелы Энергодара и промышленной зоны" продолжались.
Также персонал ЗАЭС проинформировал МАГАТЭ, что четыре блока станции по-прежнему находятся в режиме холодной остановки, а два - в режиме горячей остановки, продолжая вырабатывать пар и горячую воду для нужд станции и Энергодара.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что угрозы ядерной безопасности в результате обстрела не возникло, но станции нанесен значительный ущерб.
Последствия обстрела Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 22:02Специальная военная операция на Украине
Эксперты МАГАТЭ сообщили о значительных повреждениях на территории ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭРафаэль ГроссиЭнергодарЗапорожская АЭСВ мире
 
 
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