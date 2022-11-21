21:54 21.11.2022 (обновлено: 22:28 21.11.2022)
МАГАТЭ оценило степень повреждений ЗАЭС
В МАГАТЭ после оценки повреждений ЗАЭС заявили, что ключевое оборудование не пострадало
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оценила степень повреждений Запорожской АЭС: ключевое оборудование не пострадало, нет угрозы ядерной безопасности, говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.
"Экспертная группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня оценила степень ущерба, нанесенного в результате интенсивных обстрелов в минувшие выходные на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украины, сообщил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси. По словам генерального директора, они смогли подтвердить, что, несмотря на силу обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным, и не возникало непосредственных проблем с ядерной безопасностью", - говорится в заявлении.
Кроме того, эксперты отметили, что состояние шести блоков Запорожской АЭС после обстрелов стабильно.
"Группа (экспертов МАГАТЭ – ред.) сообщила, что состояние шести реакторных блоков стабильное, и подтверждена целостность отработавшего топлива, свежего топлива и низко-, средне- и высокоактивных отходов в соответствующих хранилищах", - говорится в заявлении на сайте агентства.
Ранее в МАГАТЭ сообщили о массированном ракетном обстреле ЗАЭС в минувшие субботу и воскресенье.