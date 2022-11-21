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МАГАТЭ оценило степень повреждений ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2022
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МАГАТЭ оценило степень повреждений ЗАЭС
МАГАТЭ оценило степень повреждений ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2022
МАГАТЭ оценило степень повреждений ЗАЭС
Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оценила степень повреждений Запорожской АЭС: ключевое оборудование не пострадало, нет... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T21:54
2022-11-21T22:28
магатэ
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запорожская аэс
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ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оценила степень повреждений Запорожской АЭС: ключевое оборудование не пострадало, нет угрозы ядерной безопасности, говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства."Экспертная группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня оценила степень ущерба, нанесенного в результате интенсивных обстрелов в минувшие выходные на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украины, сообщил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси. По словам генерального директора, они смогли подтвердить, что, несмотря на силу обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным, и не возникало непосредственных проблем с ядерной безопасностью", - говорится в заявлении.Кроме того, эксперты отметили, что состояние шести блоков Запорожской АЭС после обстрелов стабильно."Группа (экспертов МАГАТЭ – ред.) сообщила, что состояние шести реакторных блоков стабильное, и подтверждена целостность отработавшего топлива, свежего топлива и низко-, средне- и высокоактивных отходов в соответствующих хранилищах", - говорится в заявлении на сайте агентства.Ранее в МАГАТЭ сообщили о массированном ракетном обстреле ЗАЭС в минувшие субботу и воскресенье.
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магатэ, в мире, украина, запорожская аэс
МАГАТЭ, В мире, Украина, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине
21:54 21.11.2022 (обновлено: 22:28 21.11.2022)
 
МАГАТЭ оценило степень повреждений ЗАЭС

В МАГАТЭ после оценки повреждений ЗАЭС заявили, что ключевое оборудование не пострадало

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оценила степень повреждений Запорожской АЭС: ключевое оборудование не пострадало, нет угрозы ядерной безопасности, говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.
"Экспертная группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня оценила степень ущерба, нанесенного в результате интенсивных обстрелов в минувшие выходные на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украины, сообщил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси. По словам генерального директора, они смогли подтвердить, что, несмотря на силу обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным, и не возникало непосредственных проблем с ядерной безопасностью", - говорится в заявлении.
Кроме того, эксперты отметили, что состояние шести блоков Запорожской АЭС после обстрелов стабильно.
"Группа (экспертов МАГАТЭ – ред.) сообщила, что состояние шести реакторных блоков стабильное, и подтверждена целостность отработавшего топлива, свежего топлива и низко-, средне- и высокоактивных отходов в соответствующих хранилищах", - говорится в заявлении на сайте агентства.
Ранее в МАГАТЭ сообщили о массированном ракетном обстреле ЗАЭС в минувшие субботу и воскресенье.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 15:42
МАГАТЭ пока способно поддерживать работу инспекторов на ЗАЭС, заявил Гросси
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭВ миреУкраинаЗапорожская АЭС
 
 
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