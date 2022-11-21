https://ria.ru/20221121/zaes-1833216673.html

МАГАТЭ оценило степень повреждений ЗАЭС

МАГАТЭ оценило степень повреждений ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2022

МАГАТЭ оценило степень повреждений ЗАЭС

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оценила степень повреждений Запорожской АЭС: ключевое оборудование не пострадало, нет... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T21:54

2022-11-21T21:54

2022-11-21T22:28

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ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оценила степень повреждений Запорожской АЭС: ключевое оборудование не пострадало, нет угрозы ядерной безопасности, говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства."Экспертная группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня оценила степень ущерба, нанесенного в результате интенсивных обстрелов в минувшие выходные на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украины, сообщил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси. По словам генерального директора, они смогли подтвердить, что, несмотря на силу обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным, и не возникало непосредственных проблем с ядерной безопасностью", - говорится в заявлении.Кроме того, эксперты отметили, что состояние шести блоков Запорожской АЭС после обстрелов стабильно."Группа (экспертов МАГАТЭ – ред.) сообщила, что состояние шести реакторных блоков стабильное, и подтверждена целостность отработавшего топлива, свежего топлива и низко-, средне- и высокоактивных отходов в соответствующих хранилищах", - говорится в заявлении на сайте агентства.Ранее в МАГАТЭ сообщили о массированном ракетном обстреле ЗАЭС в минувшие субботу и воскресенье.

https://ria.ru/20221109/magate-1830259522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

магатэ, в мире, украина, запорожская аэс