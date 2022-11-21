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Захарова призвала МАГАТЭ четко указать на тех, кто обстреливает ЗАЭС - РИА Новости, 22.11.2022
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Захарова призвала МАГАТЭ четко указать на тех, кто обстреливает ЗАЭС
Захарова призвала МАГАТЭ четко указать на тех, кто обстреливает ЗАЭС - РИА Новости, 22.11.2022
Захарова призвала МАГАТЭ четко указать на тех, кто обстреливает ЗАЭС
Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) следует четко указать на тех, кто совершает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, сообщила... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-21T18:52
2022-11-22T00:33
в мире
россия
магатэ
мария захарова
запорожская аэс
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украина
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) следует четко указать на тех, кто совершает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.Дипломат добавила, что Россия попросила организацию незамедлительно информировать государства, входящие в МАГАТЭ, о происходящем, так как международное сообщество должно знать виновника атак на станцию.Представитель Смоленской площади назвала обстрелы ЗАЭС "беспрецедентными обстоятельствами", подчеркнув, что руководство секретариата агентства должно занять ответственную позицию."В качестве авторитетного и независимого международного органа надо, наконец, уйти от абстрактных осуждений и требований прекращения обстрелов ЗАЭС без адресной отсылки и четко и недвусмысленно указать на тех, кто осуществляет атаки", — заявила официальный представитель МИД.По словам Захаровой, остановить действия украинских военных будет невозможно, пока в МАГАТЭ не начнут прямо говорить об источнике проблемы.Дипломат также уточнила, что с самого начала ударов ВСУ по станции МИД находился в тесном контакте с секретариатом МАГАТЭ.Минобороны России сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции, а также по ЛЭП, питающей станцию. Радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме.В Энергодаре, на левом берегу Днепра, расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно обстреливают как город, так и территорию станции. В последние дни атаки стали особенно массированными, на АЭС зафиксировали попадания по системе охлаждения и сухому хранилищу ядерных отходов.
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в мире, россия, магатэ, мария захарова, запорожская аэс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, запорожская область, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, МАГАТЭ, Мария Захарова, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Запорожская область, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:52 21.11.2022 (обновлено: 00:33 22.11.2022)
 
Захарова призвала МАГАТЭ четко указать на тех, кто обстреливает ЗАЭС

Представитель МИД России Захарова: МАГАТЭ нужно четко указать на тех, кто атакует ЗАЭС

© РИА НовостиПоследствия массированного артиллерийского обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Последствия массированного артиллерийского обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ
© РИА Новости
Последствия массированного артиллерийского обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) следует четко указать на тех, кто совершает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"После нынешней серии, как и ранее, направили туда все имеющиеся у нас сведения на этот счет, включая фото- и видеоматериалы с подтверждением последствий артобстрелов", — сказала Захарова.
Дипломат добавила, что Россия попросила организацию незамедлительно информировать государства, входящие в МАГАТЭ, о происходящем, так как международное сообщество должно знать виновника атак на станцию.
Представитель Смоленской площади назвала обстрелы ЗАЭС "беспрецедентными обстоятельствами", подчеркнув, что руководство секретариата агентства должно занять ответственную позицию.
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"В качестве авторитетного и независимого международного органа надо, наконец, уйти от абстрактных осуждений и требований прекращения обстрелов ЗАЭС без адресной отсылки и четко и недвусмысленно указать на тех, кто осуществляет атаки", — заявила официальный представитель МИД.
По словам Захаровой, остановить действия украинских военных будет невозможно, пока в МАГАТЭ не начнут прямо говорить об источнике проблемы.

"Пришло время назвать вещи своими именами, иначе украинских националистов не остановить. <...> Для этого нужны решимость и ответственность. Очень надеемся, что они будут проявлены", — заключила она.

Дипломат также уточнила, что с самого начала ударов ВСУ по станции МИД находился в тесном контакте с секретариатом МАГАТЭ.
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В Энергодаре, на левом берегу Днепра, расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно обстреливают как город, так и территорию станции. В последние дни атаки стали особенно массированными, на АЭС зафиксировали попадания по системе охлаждения и сухому хранилищу ядерных отходов.
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В миреРоссияМАГАТЭМария ЗахароваЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаЗапорожская областьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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