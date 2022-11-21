https://ria.ru/20221121/zaes-1833088761.html

Власти Запорожья заявили о невозможности запуска ЗАЭС при обстрелах ВСУ

Власти Запорожья заявили о невозможности запуска ЗАЭС при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 21.11.2022

Власти Запорожья заявили о невозможности запуска ЗАЭС при обстрелах ВСУ

Запуск Запорожской АЭС в условиях постоянных обстрелов со стороны украинских войск невозможен, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:25

2022-11-21T14:25

2022-11-21T14:25

специальная военная операция на украине

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запорожская аэс

росэнергоатом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Запуск Запорожской АЭС в условиях постоянных обстрелов со стороны украинских войск невозможен, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции, а также по ЛЭП, питающей станцию. Как сообщал советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа, в субботу были зафиксированы прилеты по системе охлаждения станции, сухому хранилищу ядерных отходов. ЗАЭС впервые с конца сентября подверглась таким массированным украинским обстрелам."В условиях постоянных обстрелов запуск атомной станции невозможен. Но при отсутствии ударов по атомной станции ее достаточно быстро можно привести в порядок и запустить генерацию", - сказал Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе: на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать как Энергодар, так и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

днепр (город)

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, днепр (город), запорожская аэс, росэнергоатом