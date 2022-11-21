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Власти Запорожья заявили о невозможности запуска ЗАЭС при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/zaes-1833088761.html
Власти Запорожья заявили о невозможности запуска ЗАЭС при обстрелах ВСУ
Власти Запорожья заявили о невозможности запуска ЗАЭС при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 21.11.2022
Власти Запорожья заявили о невозможности запуска ЗАЭС при обстрелах ВСУ
Запуск Запорожской АЭС в условиях постоянных обстрелов со стороны украинских войск невозможен, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:25
2022-11-21T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
россия
днепр (город)
запорожская аэс
росэнергоатом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Запуск Запорожской АЭС в условиях постоянных обстрелов со стороны украинских войск невозможен, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции, а также по ЛЭП, питающей станцию. Как сообщал советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа, в субботу были зафиксированы прилеты по системе охлаждения станции, сухому хранилищу ядерных отходов. ЗАЭС впервые с конца сентября подверглась таким массированным украинским обстрелам."В условиях постоянных обстрелов запуск атомной станции невозможен. Но при отсутствии ударов по атомной станции ее достаточно быстро можно привести в порядок и запустить генерацию", - сказал Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе: на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать как Энергодар, так и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
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в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, днепр (город), запорожская аэс, росэнергоатом
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Днепр (город), Запорожская АЭС, Росэнергоатом
14:25 21.11.2022
 
Власти Запорожья заявили о невозможности запуска ЗАЭС при обстрелах ВСУ

Член ГСА Запорожской области Рогов: запустить ЗАЭС в условиях обстрелов ВСУ невозможно

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Запуск Запорожской АЭС в условиях постоянных обстрелов со стороны украинских войск невозможен, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции, а также по ЛЭП, питающей станцию. Как сообщал советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа, в субботу были зафиксированы прилеты по системе охлаждения станции, сухому хранилищу ядерных отходов. ЗАЭС впервые с конца сентября подверглась таким массированным украинским обстрелам.
"В условиях постоянных обстрелов запуск атомной станции невозможен. Но при отсутствии ударов по атомной станции ее достаточно быстро можно привести в порядок и запустить генерацию", - сказал Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе: на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать как Энергодар, так и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьРоссияДнепр (город)Запорожская АЭСРосэнергоатом
 
 
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