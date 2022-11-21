https://ria.ru/20221121/zabastovka-1833229716.html

Байден посчитал недопустимой забастовку железнодорожников в США

Байден посчитал недопустимой забастовку железнодорожников в США - РИА Новости, 21.11.2022

Байден посчитал недопустимой забастовку железнодорожников в США

Президент США Джо Байден считает недопустимой забастовку работников железнодорожной отрасли из-за вреда, который она нанесет экономике и населению, заявил в... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T23:59

2022-11-21T23:59

2022-11-21T23:59

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает недопустимой забастовку работников железнодорожной отрасли из-за вреда, который она нанесет экономике и населению, заявил в понедельник представитель Белого дома, комментируя угрозу прекращения работы железнодорожников."Президент с самого начала заявил, что приостановка работы недопустима из-за вреда, который она нанесет рабочим местам, семьям, фермам, компаниям и сообществам по всей стране", - цитирует Washington Post слова представителя Белого дома.В Белом доме отметили, что большинство профсоюзов американских железнодорожников уже проголосовали за ратификацию ранее достигнутого временного соглашения об улучшении условий работы и оставшимся участникам переговоров "лучше всего" также преодолеть оставшиеся разногласия.В понедельник один из крупнейших профсоюзов работников отрасли SMART-TD по итогам голосования частично отверг условия временного соглашения с грузовыми железнодорожными компаниями и заявил о возвращении за стол переговоров.Ранее в ноябре СМИ сообщали, что общенациональная забастовка 100 тысяч железнодорожников в США может начаться 4 декабря, если хотя бы один из 12 профсоюзов откажется от работы, не достигнув соглашения с крупнейшими корпорациями отрасли. По оценкам CNN, может остановиться порядка 30% национальных грузовых перевозок, что приведет к обширным перебоям в экономике.В настоящее время восемь из 12 профсоюзов поддержали условия соглашения. По данным изданий, три профсоюза ранее уже отвергли предложенные временным соглашением условия и готовятся выйти на забастовку.В сентябре при участии администрации Байдена профсоюзы достигли временного соглашения с крупнейшими компаниями рынка об улучшении условий работы на железных дорогах. Согласно ему, зарплаты железнодорожников в течение предстоящих пяти лет будут повышены на 25%, будут улучшены условия их труда и усовершенствован доступ к медицинскому страхованию.

https://ria.ru/20221121/piramida-1832902531.html

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в мире, джо байден, сша