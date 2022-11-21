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Байден посчитал недопустимой забастовку железнодорожников в США - РИА Новости, 21.11.2022
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Байден посчитал недопустимой забастовку железнодорожников в США
Байден посчитал недопустимой забастовку железнодорожников в США - РИА Новости, 21.11.2022
Байден посчитал недопустимой забастовку железнодорожников в США
Президент США Джо Байден считает недопустимой забастовку работников железнодорожной отрасли из-за вреда, который она нанесет экономике и населению, заявил в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T23:59
2022-11-21T23:59
в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает недопустимой забастовку работников железнодорожной отрасли из-за вреда, который она нанесет экономике и населению, заявил в понедельник представитель Белого дома, комментируя угрозу прекращения работы железнодорожников."Президент с самого начала заявил, что приостановка работы недопустима из-за вреда, который она нанесет рабочим местам, семьям, фермам, компаниям и сообществам по всей стране", - цитирует Washington Post слова представителя Белого дома.В Белом доме отметили, что большинство профсоюзов американских железнодорожников уже проголосовали за ратификацию ранее достигнутого временного соглашения об улучшении условий работы и оставшимся участникам переговоров "лучше всего" также преодолеть оставшиеся разногласия.В понедельник один из крупнейших профсоюзов работников отрасли SMART-TD по итогам голосования частично отверг условия временного соглашения с грузовыми железнодорожными компаниями и заявил о возвращении за стол переговоров.Ранее в ноябре СМИ сообщали, что общенациональная забастовка 100 тысяч железнодорожников в США может начаться 4 декабря, если хотя бы один из 12 профсоюзов откажется от работы, не достигнув соглашения с крупнейшими корпорациями отрасли. По оценкам CNN, может остановиться порядка 30% национальных грузовых перевозок, что приведет к обширным перебоям в экономике.В настоящее время восемь из 12 профсоюзов поддержали условия соглашения. По данным изданий, три профсоюза ранее уже отвергли предложенные временным соглашением условия и готовятся выйти на забастовку.В сентябре при участии администрации Байдена профсоюзы достигли временного соглашения с крупнейшими компаниями рынка об улучшении условий работы на железных дорогах. Согласно ему, зарплаты железнодорожников в течение предстоящих пяти лет будут повышены на 25%, будут улучшены условия их труда и усовершенствован доступ к медицинскому страхованию.
https://ria.ru/20221121/piramida-1832902531.html
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
23:59 21.11.2022
 
Байден посчитал недопустимой забастовку железнодорожников в США

Белый дом: президент Байден посчитал недопустимой забастовку железнодорожников в США

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает недопустимой забастовку работников железнодорожной отрасли из-за вреда, который она нанесет экономике и населению, заявил в понедельник представитель Белого дома, комментируя угрозу прекращения работы железнодорожников.
"Президент с самого начала заявил, что приостановка работы недопустима из-за вреда, который она нанесет рабочим местам, семьям, фермам, компаниям и сообществам по всей стране", - цитирует Washington Post слова представителя Белого дома.
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В Белом доме отметили, что большинство профсоюзов американских железнодорожников уже проголосовали за ратификацию ранее достигнутого временного соглашения об улучшении условий работы и оставшимся участникам переговоров "лучше всего" также преодолеть оставшиеся разногласия.
В понедельник один из крупнейших профсоюзов работников отрасли SMART-TD по итогам голосования частично отверг условия временного соглашения с грузовыми железнодорожными компаниями и заявил о возвращении за стол переговоров.
Ранее в ноябре СМИ сообщали, что общенациональная забастовка 100 тысяч железнодорожников в США может начаться 4 декабря, если хотя бы один из 12 профсоюзов откажется от работы, не достигнув соглашения с крупнейшими корпорациями отрасли. По оценкам CNN, может остановиться порядка 30% национальных грузовых перевозок, что приведет к обширным перебоям в экономике.
В настоящее время восемь из 12 профсоюзов поддержали условия соглашения. По данным изданий, три профсоюза ранее уже отвергли предложенные временным соглашением условия и готовятся выйти на забастовку.
В сентябре при участии администрации Байдена профсоюзы достигли временного соглашения с крупнейшими компаниями рынка об улучшении условий работы на железных дорогах. Согласно ему, зарплаты железнодорожников в течение предстоящих пяти лет будут повышены на 25%, будут улучшены условия их труда и усовершенствован доступ к медицинскому страхованию.
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