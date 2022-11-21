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Путин подписал закон о включении в гражданский оборот юрлиц новых регионов

Путин подписал закон о включении в гражданский оборот юрлиц новых регионов - РИА Новости, 21.11.2022

Путин подписал закон о включении в гражданский оборот юрлиц новых регионов

Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в гражданский оборот юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от новых российских регионов... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:16

2022-11-21T14:16

2022-11-21T14:16

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в гражданский оборот юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от новых российских регионов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации."Законопроектом предложены правила по включению в российский гражданский оборот юридических лиц, действующих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области на день принятия в Российскую Федерацию новых субъектов", - отмечалось в пояснительных материалах.В документе указывается, что до 31 декабря 2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) вносятся сведения о наименовании, адресе и руководителе тех юрлиц, сведения о которых содержались в соответствующих реестрах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей."Предложенный порядок позволит оперативно и без финансовых затрат осуществить включение указанных юридических лиц (организаций) в правовую систему и юрисдикцию РФ", - добавляли ранее авторы.Предусматривается, что юридические лица, чей исполнительный орган был зарегистрирован на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, не позднее 31 декабря 2023 года, а на территориях Запорожской и Херсонской областей - не позднее 30 июня 2024 года, должны привести свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством.Закон также предполагает урегулирование порядка ведения предпринимательской деятельности для физлиц. Для продолжения предпринимательской деятельности после 30 июня 2023 года такие лица должны будут зарегистрироваться в качестве ИП в установленном законом порядке.

https://ria.ru/20221121/gosduma-1832978730.html

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , россия, политика, запорожская область