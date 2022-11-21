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Хуситы в Йемене попытались атаковать порт для экспорта нефти - РИА Новости, 21.11.2022
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Хуситы в Йемене попытались атаковать порт для экспорта нефти
Хуситы в Йемене попытались атаковать порт для экспорта нефти - РИА Новости, 21.11.2022
Хуситы в Йемене попытались атаковать порт для экспорта нефти
Министерство обороны международно признанного правительства Йемена заявило, что его силам удалось сбить в понедельник беспилотник группировки "Ансар Алла"... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T23:57
2022-11-21T23:57
в мире
цены на нефть
йемен
красное море
ходейда (город)
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ДОХА, 21 ноя - РИА Новости. Министерство обороны международно признанного правительства Йемена заявило, что его силам удалось сбить в понедельник беспилотник группировки "Ансар Алла" (хуситов) после попытки нападения на нефтяной порт в провинции Хадрамаут на востоке страны. Хуситы подтвердили эту информацию."Противовоздушная оборона вооруженных сил отреагировала сегодня на новые террористические атаки, предпринятые хуситами при поддержке иранского режима на порт отгрузки нефти Аль-Дабба в провинции Хадрамаут. Силам ПВО удалось перехватить и сбить несколько летательных аппаратов противника, при этом один из них попал в нефтеотгрузочную платформу в порту и нанес ей материальный ущерб", - говорится в заявлении йеменского минобороны на его сайте "26 сентября".В свою очередь официальный представитель хуситов Яхья ас-Сариа подтвердил в Twitter, что их силы атаковали нефтяной танкер, которому пришлось из-за этого покинуть порт.Это вторая за месяц воздушная атака хуситов на этот нефтяной порт и третья - на порты, находящиеся в ведении международно признанного правительства. Ранее правящие на севере Йемена шиитские повстанцы пригрозили нападениями на нефтяную инфраструктуру на подконтрольных правительству территориях и за пределами страны в ответ на нежелание властей Йемена выполнять их требование о разделе доходов от продажи нефти и газа. Правительство настаивает, чтобы хуситы платили зарплаты госслужащим на их территориях с доходов, получаемых от удерживаемого ими порта Ходейда на Красном море. Разногласия по этому вопросу привели к прекращению действия перемирия, которое не было продлено в октябре.
https://ria.ru/20221111/yemen-1830644425.html
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в мире, цены на нефть, йемен, красное море, ходейда (город)
В мире, Цены на нефть, Йемен, Красное море, Ходейда (город)
23:57 21.11.2022
 
Хуситы в Йемене попытались атаковать порт для экспорта нефти

Хуситы в Йемене вновь попытались атаковать порт для экспорта нефти с помощью беспилотников

© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza AlaeiЗапуск беспилотника
Запуск беспилотника - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza Alaei
Запуск беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 21 ноя - РИА Новости. Министерство обороны международно признанного правительства Йемена заявило, что его силам удалось сбить в понедельник беспилотник группировки "Ансар Алла" (хуситов) после попытки нападения на нефтяной порт в провинции Хадрамаут на востоке страны. Хуситы подтвердили эту информацию.
"Противовоздушная оборона вооруженных сил отреагировала сегодня на новые террористические атаки, предпринятые хуситами при поддержке иранского режима на порт отгрузки нефти Аль-Дабба в провинции Хадрамаут. Силам ПВО удалось перехватить и сбить несколько летательных аппаратов противника, при этом один из них попал в нефтеотгрузочную платформу в порту и нанес ей материальный ущерб", - говорится в заявлении йеменского минобороны на его сайте "26 сентября".
Хуситы - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Хуситы пригрозили арабской коалиции ожесточенным противостоянием на море
В свою очередь официальный представитель хуситов Яхья ас-Сариа подтвердил в Twitter, что их силы атаковали нефтяной танкер, которому пришлось из-за этого покинуть порт.
Это вторая за месяц воздушная атака хуситов на этот нефтяной порт и третья - на порты, находящиеся в ведении международно признанного правительства. Ранее правящие на севере Йемена шиитские повстанцы пригрозили нападениями на нефтяную инфраструктуру на подконтрольных правительству территориях и за пределами страны в ответ на нежелание властей Йемена выполнять их требование о разделе доходов от продажи нефти и газа. Правительство настаивает, чтобы хуситы платили зарплаты госслужащим на их территориях с доходов, получаемых от удерживаемого ими порта Ходейда на Красном море. Разногласия по этому вопросу привели к прекращению действия перемирия, которое не было продлено в октябре.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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