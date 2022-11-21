https://ria.ru/20221121/yemen-1833229425.html

Хуситы в Йемене попытались атаковать порт для экспорта нефти

Хуситы в Йемене попытались атаковать порт для экспорта нефти - РИА Новости, 21.11.2022

Хуситы в Йемене попытались атаковать порт для экспорта нефти

Министерство обороны международно признанного правительства Йемена заявило, что его силам удалось сбить в понедельник беспилотник группировки "Ансар Алла"... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T23:57

2022-11-21T23:57

2022-11-21T23:57

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цены на нефть

йемен

красное море

ходейда (город)

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ДОХА, 21 ноя - РИА Новости. Министерство обороны международно признанного правительства Йемена заявило, что его силам удалось сбить в понедельник беспилотник группировки "Ансар Алла" (хуситов) после попытки нападения на нефтяной порт в провинции Хадрамаут на востоке страны. Хуситы подтвердили эту информацию."Противовоздушная оборона вооруженных сил отреагировала сегодня на новые террористические атаки, предпринятые хуситами при поддержке иранского режима на порт отгрузки нефти Аль-Дабба в провинции Хадрамаут. Силам ПВО удалось перехватить и сбить несколько летательных аппаратов противника, при этом один из них попал в нефтеотгрузочную платформу в порту и нанес ей материальный ущерб", - говорится в заявлении йеменского минобороны на его сайте "26 сентября".В свою очередь официальный представитель хуситов Яхья ас-Сариа подтвердил в Twitter, что их силы атаковали нефтяной танкер, которому пришлось из-за этого покинуть порт.Это вторая за месяц воздушная атака хуситов на этот нефтяной порт и третья - на порты, находящиеся в ведении международно признанного правительства. Ранее правящие на севере Йемена шиитские повстанцы пригрозили нападениями на нефтяную инфраструктуру на подконтрольных правительству территориях и за пределами страны в ответ на нежелание властей Йемена выполнять их требование о разделе доходов от продажи нефти и газа. Правительство настаивает, чтобы хуситы платили зарплаты госслужащим на их территориях с доходов, получаемых от удерживаемого ими порта Ходейда на Красном море. Разногласия по этому вопросу привели к прекращению действия перемирия, которое не было продлено в октябре.

https://ria.ru/20221111/yemen-1830644425.html

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йемен

красное море

ходейда (город)

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в мире, цены на нефть, йемен, красное море, ходейда (город)