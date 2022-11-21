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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града" - РИА Новости, 21.11.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
Украинские войска два раза за три минуты обстреляли Ясиноватую, выпустив в общей сложности по населенному пункту девять ракет из РСЗО "Град", сообщило... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:33
2022-11-21T17:33
2022-11-21T17:42
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска два раза за три минуты обстреляли Ясиноватую, выпустив в общей сложности по населенному пункту девять ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.25 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 17.28 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре ракеты из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в понедельник сообщало о повреждении здания школы-интерната в Ясиноватой в ДНР в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
ясиноватая
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
17:33 21.11.2022 (обновлено: 17:42 21.11.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ за три минуты выпустили девять ракет из "Града" по Ясиноватой