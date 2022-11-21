https://ria.ru/20221121/yasinovataya-1833032859.html

Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из "Града" - РИА Новости, 21.11.2022

Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 21.11.2022

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2022-11-21T12:01

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.43 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221121/dnr-1833031017.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия