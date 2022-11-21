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Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из "Града" - РИА Новости, 21.11.2022
Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:01
2022-11-21T12:01
2022-11-21T12:01
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
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сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.43 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили по Ясиноватой десять ракет из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО "Град"