https://ria.ru/20221121/yasinovataya-1833025449.html

В Ясиноватой здание школы-интерната повредило при обстреле со стороны ВСУ

В Ясиноватой здание школы-интерната повредило при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.11.2022

В Ясиноватой здание школы-интерната повредило при обстреле со стороны ВСУ

Здание школы-интерната в Ясиноватой в ДНР повреждено при обстреле города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:39

2022-11-21T11:39

2022-11-21T11:39

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Здание школы-интерната в Ясиноватой в ДНР повреждено при обстреле города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Ясиноватую, повреждено здание школы-интерната", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221121/donetsk-1833021038.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс