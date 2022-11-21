https://ria.ru/20221121/yasinovataya-1833025449.html
В Ясиноватой здание школы-интерната повредило при обстреле со стороны ВСУ
В Ясиноватой здание школы-интерната повредило при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.11.2022
В Ясиноватой здание школы-интерната повредило при обстреле со стороны ВСУ
Здание школы-интерната в Ясиноватой в ДНР повреждено при обстреле города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:39
2022-11-21T11:39
2022-11-21T11:39
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Здание школы-интерната в Ясиноватой в ДНР повреждено при обстреле города украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Ясиноватую, повреждено здание школы-интерната", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221121/donetsk-1833021038.html
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
В Ясиноватой здание школы-интерната повредило при обстреле со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР заявил о повреждении здания школы-интерната в Ясиноватой при обстреле ВСУ