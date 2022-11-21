https://ria.ru/20221121/yaponiya-1832979391.html

Япония решила помочь странам, не поддержавшим осуждение России

Япония решила помочь странам, не поддержавшим осуждение России - РИА Новости, 21.11.2022

Япония решила помочь странам, не поддержавшим осуждение России

Министерство финансов Японии узнало о решении властей оказать безвозмездную помощь 19 странам, занимающим противоположную Токио позицию в отношении России,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T05:34

2022-11-21T05:34

2022-11-21T08:22

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ТОКИО, 21 ноя — РИА Новости. Министерство финансов Японии узнало о решении властей оказать безвозмездную помощь 19 странам, занимающим противоположную Токио позицию в отношении России, сообщил телеканал NHK.Речь идет об официальной правительственной помощи в целях развития (Official development assistance, ODA)."Cредства выделят <...> Лаосу на сумму 2,9 миллиарда иен (20 миллионов долларов), Вьетнаму — 1,7 миллиарда иен (12 миллионов долларов), Ирану — 1,6 миллиарда иен (11 миллионов долларов) и другим странам на общую сумму 12,8 миллиардов иен (91 миллион долларов)", — говорится в публикации.Минфин считает, что эти статьи расходов необходимо пересмотреть и использовать их "стратегически" с целью повышения влияния Японии.Министерство иностранных дел, по чьим каналам распределяется помощь, возразило, что среди получателей этих средств — неправительственные организации. Кроме того, выделенные деньги направляются по линии международных организаций, уточнили в МИД Японии. По информации ведомства, решение о помощи правительствам этих государств Токио принял, "исходя из дипломатического значения и развития гуманитарной помощи".Япония стала одной из самых активных стран по принятию санкций против Москвы. Рестрикции, принятые Токио с начала событий на Украине, теперь распространяются на 903 человека из России, 280 российских компаний и организаций, 11 банков.

https://ria.ru/20221120/kritika-1832825645.html

https://ria.ru/20221117/sammit-1832164001.html

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в мире, япония, россия, токио, министерство финансов японии, оон