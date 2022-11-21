Рейтинг@Mail.ru
Япония решила помочь странам, не поддержавшим осуждение России - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/yaponiya-1832979391.html
Япония решила помочь странам, не поддержавшим осуждение России
Япония решила помочь странам, не поддержавшим осуждение России - РИА Новости, 21.11.2022
Япония решила помочь странам, не поддержавшим осуждение России
Министерство финансов Японии узнало о решении властей оказать безвозмездную помощь 19 странам, занимающим противоположную Токио позицию в отношении России,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T05:34
2022-11-21T08:22
в мире
япония
россия
токио
министерство финансов японии
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106829/40/1068294063_0:23:1600:922_1920x0_80_0_0_2753c825e9f88f03a4f157be8804db5f.jpg
ТОКИО, 21 ноя — РИА Новости. Министерство финансов Японии узнало о решении властей оказать безвозмездную помощь 19 странам, занимающим противоположную Токио позицию в отношении России, сообщил телеканал NHK.Речь идет об официальной правительственной помощи в целях развития (Official development assistance, ODA)."Cредства выделят &lt;...&gt; Лаосу на сумму 2,9 миллиарда иен (20 миллионов долларов), Вьетнаму — 1,7 миллиарда иен (12 миллионов долларов), Ирану — 1,6 миллиарда иен (11 миллионов долларов) и другим странам на общую сумму 12,8 миллиардов иен (91 миллион долларов)", — говорится в публикации.Минфин считает, что эти статьи расходов необходимо пересмотреть и использовать их "стратегически" с целью повышения влияния Японии.Министерство иностранных дел, по чьим каналам распределяется помощь, возразило, что среди получателей этих средств — неправительственные организации. Кроме того, выделенные деньги направляются по линии международных организаций, уточнили в МИД Японии. По информации ведомства, решение о помощи правительствам этих государств Токио принял, "исходя из дипломатического значения и развития гуманитарной помощи".Япония стала одной из самых активных стран по принятию санкций против Москвы. Рестрикции, принятые Токио с начала событий на Украине, теперь распространяются на 903 человека из России, 280 российских компаний и организаций, 11 банков.
https://ria.ru/20221120/kritika-1832825645.html
https://ria.ru/20221117/sammit-1832164001.html
япония
россия
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106829/40/1068294063_171:0:1428:943_1920x0_80_0_0_bf9057343925501c40d8dbd88452c139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, токио, министерство финансов японии, оон
В мире, Япония, Россия, Токио, Министерство финансов Японии, ООН
05:34 21.11.2022 (обновлено: 08:22 21.11.2022)
 
Япония решила помочь странам, не поддержавшим осуждение России

Минфин Японии выяснил, что Токио поможет не поддержавшим резолюцию против России странам

CC BY 2.0 / mike george / flagsФлаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
CC BY 2.0 / mike george / flags
Флаги Японии на улице Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 21 ноя — РИА Новости. Министерство финансов Японии узнало о решении властей оказать безвозмездную помощь 19 странам, занимающим противоположную Токио позицию в отношении России, сообщил телеканал NHK.
Речь идет об официальной правительственной помощи в целях развития (Official development assistance, ODA).
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 02:47
Бывший премьер Японии обрушился с критикой на Зеленского
"Cредства выделят <...> Лаосу на сумму 2,9 миллиарда иен (20 миллионов долларов), Вьетнаму — 1,7 миллиарда иен (12 миллионов долларов), Ирану — 1,6 миллиарда иен (11 миллионов долларов) и другим странам на общую сумму 12,8 миллиардов иен (91 миллион долларов)", — говорится в публикации.
Минфин считает, что эти статьи расходов необходимо пересмотреть и использовать их "стратегически" с целью повышения влияния Японии.
Министерство иностранных дел, по чьим каналам распределяется помощь, возразило, что среди получателей этих средств — неправительственные организации. Кроме того, выделенные деньги направляются по линии международных организаций, уточнили в МИД Японии. По информации ведомства, решение о помощи правительствам этих государств Токио принял, "исходя из дипломатического значения и развития гуманитарной помощи".
Япония стала одной из самых активных стран по принятию санкций против Москвы. Рестрикции, принятые Токио с начала событий на Украине, теперь распространяются на 903 человека из России, 280 российских компаний и организаций, 11 банков.
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 12:08
В МИД рассказали о разногласиях по итоговой декларации саммита АТЭС
 
В миреЯпонияРоссияТокиоМинистерство финансов ЯпонииООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала