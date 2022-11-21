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Экс-министр транспорта Карелии получил 15 лет колонии за взятки
Экс-министр транспорта Карелии получил 15 лет колонии за взятки - РИА Новости, 21.11.2022
Экс-министр транспорта Карелии получил 15 лет колонии за взятки
Бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии осудили на 15 лет колонии строгого режима по двум эпизодам со взятками, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:11
2022-11-21T13:11
2022-11-21T13:17
происшествия
россия
республика карелия
следственный комитет россии (ск рф)
петрозаводский городской суд
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии осудили на 15 лет колонии строгого режима по двум эпизодам со взятками, сообщается на сайте регионального управления СК России.Установлено, что с октября 2019 года по февраль 2020 года подсудимый, в сговоре с замдиректора учреждения "Аэропорт Петрозаводск", получил взятку в размере 800 тысяч рублей, как первую часть оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей, а также 1 миллион рублей, как первую часть взятки в размере 3 миллионов рублей за помощь с договором подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта, а также беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.Таким образом, он признан виновным в двух преступлениях по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)."Приговором Петрозаводского городского суда Республики Карелия подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 40 миллионов рублей и лишением права занимать государственные должности в течение 10 лет. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221117/korruptsiya-1832238063.html
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происшествия, россия, республика карелия, следственный комитет россии (ск рф), петрозаводский городской суд
Происшествия, Россия, Республика Карелия, Следственный комитет России (СК РФ), Петрозаводский городской суд
13:11 21.11.2022 (обновлено: 13:17 21.11.2022)
Экс-министр транспорта Карелии получил 15 лет колонии за взятки
Экс-министра транспорта Карелии приговорили к 15 лет колонии строгого режима за взятки