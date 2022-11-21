https://ria.ru/20221121/vystavka-pristroystvo-1833082507.html

Выставка-пристройство животных "Юна-Фест" пройдет на "Винзаводе" в Москве

Выставка-пристройство животных "Юна-Фест" пройдет на "Винзаводе" в Москве - РИА Новости, 21.11.2022

Выставка-пристройство животных "Юна-Фест" пройдет на "Винзаводе" в Москве

Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек на территории ЦСИ "Винзавод" 27 ноября. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:34

2022-11-21T14:34

2022-11-21T14:34

москва

винзавод

благотворительность

домашние животные

бездомные животные

собаки

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общество

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек на территории ЦСИ "Винзавод" 27 ноября.На мероприятии своих хозяев будут ждать более сотни собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.В этот раз мероприятие пройдет в новогоднем антураже. Интерьер фестиваля украсят знакомые названия улиц и сюжеты из советских фильмов, которые традиционно считаются главными атрибутами самой волшебной ночи года.Посетителей ожидает благотворительный маркет с товарами для питомцев и их хозяев, розыгрыши призов и детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс". На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти тут.Мероприятие пройдет 27 ноября с 12.00 до 18.00 в Центре современного искусства "Винзавод" по адресу: Москва, 4-й Сыромятнический переулок 1/8с8, цех Белого.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, винзавод, благотворительность, домашние животные, бездомные животные, собаки, кошки, общество