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Выставка-пристройство животных "Юна-Фест" пройдет на "Винзаводе" в Москве - РИА Новости, 21.11.2022
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Выставка-пристройство животных "Юна-Фест" пройдет на "Винзаводе" в Москве
Выставка-пристройство животных "Юна-Фест" пройдет на "Винзаводе" в Москве - РИА Новости, 21.11.2022
Выставка-пристройство животных "Юна-Фест" пройдет на "Винзаводе" в Москве
Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек на территории ЦСИ "Винзавод" 27 ноября. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:34
2022-11-21T14:34
москва
винзавод
благотворительность
домашние животные
бездомные животные
собаки
кошки
общество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек на территории ЦСИ "Винзавод" 27 ноября.На мероприятии своих хозяев будут ждать более сотни собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.В этот раз мероприятие пройдет в новогоднем антураже. Интерьер фестиваля украсят знакомые названия улиц и сюжеты из советских фильмов, которые традиционно считаются главными атрибутами самой волшебной ночи года.Посетителей ожидает благотворительный маркет с товарами для питомцев и их хозяев, розыгрыши призов и детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс". На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти тут.Мероприятие пройдет 27 ноября с 12.00 до 18.00 в Центре современного искусства "Винзавод" по адресу: Москва, 4-й Сыромятнический переулок 1/8с8, цех Белого.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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москва, винзавод, благотворительность, домашние животные, бездомные животные, собаки, кошки, общество
Москва, Винзавод, Благотворительность, домашние животные, бездомные животные, Собаки, кошки, Общество
14:34 21.11.2022
 

Выставка-пристройство животных "Юна-Фест" пройдет на "Винзаводе" в Москве

© Юна-ФестАфиша выставки бездомных животных "Юна-Фест"
Афиша выставки бездомных животных Юна-Фест
© Юна-Фест
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек на территории ЦСИ "Винзавод" 27 ноября.
На мероприятии своих хозяев будут ждать более сотни собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.
© Фото : Юна-Фест Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
 Выставка бездомных животных Юна-Фест
1 из 5
Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
Центр Юна проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ Небо 22 октября
2 из 5
Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
© Фото : Юна-Фест Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
 Выставка бездомных животных Юна-Фест
3 из 5
Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
© Фото : Юна-Фест Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
 Выставка бездомных животных Юна-Фест
4 из 5
Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
© Фото : Юна-Фест Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
 Выставка бездомных животных Юна-Фест
5 из 5
Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
1 из 5
Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
2 из 5
Центр "Юна" проведет выставку-пристройство кошек и щенят на территории ТРЦ "Небо" 22 октября
© Фото : Центр реабилитации животных "ЮНА"
3 из 5
Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
4 из 5
Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
5 из 5
Выставка бездомных животных "Юна-Фест"
© Фото : Юна-Фест
Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога, предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного. Для новых хозяев и их питомцев партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.
В этот раз мероприятие пройдет в новогоднем антураже. Интерьер фестиваля украсят знакомые названия улиц и сюжеты из советских фильмов, которые традиционно считаются главными атрибутами самой волшебной ночи года.
Посетителей ожидает благотворительный маркет с товарами для питомцев и их хозяев, розыгрыши призов и детская зона с уроками ответственного отношения к животным "Юна-Класс".
На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти тут.
Мероприятие пройдет 27 ноября с 12.00 до 18.00 в Центре современного искусства "Винзавод" по адресу: Москва, 4-й Сыромятнический переулок 1/8с8, цех Белого.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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МоскваВинзаводБлаготворительностьдомашние животныебездомные животныеСобакикошкиОбщество
 
 
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