Рейтинг@Mail.ru
Выставка по зернопереработке IDMA RUSSIA откроется 30 ноября в Москве - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/vystavka-1833014340.html
Выставка по зернопереработке IDMA RUSSIA откроется 30 ноября в Москве
Выставка по зернопереработке IDMA RUSSIA откроется 30 ноября в Москве - РИА Новости, 21.11.2022
Выставка по зернопереработке IDMA RUSSIA откроется 30 ноября в Москве
". Выставка IDMA RUSSIA, в которой примут участие турецкие компании, входящие в число крупнейших мировых производителей муки, комбикорма, зерноперерабатывающего РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:12
2022-11-21T11:12
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833013084_0:172:2048:1324_1920x0_80_0_0_179b13a23b258ac4c3232f5a31e47e7d.jpg
МОСКВА, 21 ноя - пресс-служба ООО "Газетем". Выставка IDMA RUSSIA, в которой примут участие турецкие компании, входящие в число крупнейших мировых производителей муки, комбикорма, зерноперерабатывающего и мельничного оборудования, состоится в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве с 30 ноября по 2 декабря 2022 года.Несмотря на санкции, введенные против Российской Федерации, IDMA RUSSIA объединит под одной крышей около 200 брендов, большинство из которых являются турецкими производителями, и более, чем 5000 специалистов в области сельского хозяйства.Турецкие производители техники, мельниц и силосов, добившиеся значительных успехов в производстве муки и переработке бобовых во всем мире, предложат свою продукцию для использования в переработке российского зерна в готовую продукцию.Одновременно с выставкой пройдет Российский саммит по зерну, бобовым и кормам. Его участники обсудят, в частности, сельскохозяйственную стратегию в новый период, вопросы черноморской логистики. Своими взглядами поделятся такие видные деятели отрасли как президент Международной промышленной академии В. А. Бутковский, президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко и председатель правления Турецкой ассоциации технологий переработки зерна, бобовых, системы хранения и анализа (ТАБАДЕР) Мустафа Байрам.Выставка и зерновой саммит пройдут при поддержке Международной промышленной Академии, Российский союз мукомольных и крупяных предприятий, Российского зернового союза, Национальной кормовой ассоциации.РЕКЛАМАООО "Газетем" ИНН 7707667169ID 4CQwVszH9pQNrzTYwWv
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833013084_227:0:2048:1366_1920x0_80_0_0_a306c7708b1452a306ddc597be21a886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы
11:12 21.11.2022

Выставка по зернопереработке IDMA RUSSIA откроется 30 ноября в Москве

© Фото : пресс-служба ООО "Газетем"Выставка по зернопереработке IDMA RUSSIA откроется 30 ноября в Москве
Выставка по зернопереработке IDMA RUSSIA откроется 30 ноября в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : пресс-служба ООО "Газетем"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - пресс-служба ООО "Газетем". Выставка IDMA RUSSIA, в которой примут участие турецкие компании, входящие в число крупнейших мировых производителей муки, комбикорма, зерноперерабатывающего и мельничного оборудования, состоится в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве с 30 ноября по 2 декабря 2022 года.
Несмотря на санкции, введенные против Российской Федерации, IDMA RUSSIA объединит под одной крышей около 200 брендов, большинство из которых являются турецкими производителями, и более, чем 5000 специалистов в области сельского хозяйства.
Турецкие производители техники, мельниц и силосов, добившиеся значительных успехов в производстве муки и переработке бобовых во всем мире, предложат свою продукцию для использования в переработке российского зерна в готовую продукцию.
Одновременно с выставкой пройдет Российский саммит по зерну, бобовым и кормам. Его участники обсудят, в частности, сельскохозяйственную стратегию в новый период, вопросы черноморской логистики. Своими взглядами поделятся такие видные деятели отрасли как президент Международной промышленной академии В. А. Бутковский, президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко и председатель правления Турецкой ассоциации технологий переработки зерна, бобовых, системы хранения и анализа (ТАБАДЕР) Мустафа Байрам.
Выставка и зерновой саммит пройдут при поддержке Международной промышленной Академии, Российский союз мукомольных и крупяных предприятий, Российского зернового союза, Национальной кормовой ассоциации.
РЕКЛАМА
ООО "Газетем" ИНН 7707667169
ID 4CQwVszH9pQNrzTYwWv
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала