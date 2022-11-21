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Выставка по зернопереработке IDMA RUSSIA откроется 30 ноября в Москве

Выставка по зернопереработке IDMA RUSSIA откроется 30 ноября в Москве - РИА Новости, 21.11.2022

Выставка по зернопереработке IDMA RUSSIA откроется 30 ноября в Москве

". Выставка IDMA RUSSIA, в которой примут участие турецкие компании, входящие в число крупнейших мировых производителей муки, комбикорма, зерноперерабатывающего РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:12

2022-11-21T11:12

2022-11-21T11:12

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МОСКВА, 21 ноя - пресс-служба ООО "Газетем". Выставка IDMA RUSSIA, в которой примут участие турецкие компании, входящие в число крупнейших мировых производителей муки, комбикорма, зерноперерабатывающего и мельничного оборудования, состоится в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве с 30 ноября по 2 декабря 2022 года.Несмотря на санкции, введенные против Российской Федерации, IDMA RUSSIA объединит под одной крышей около 200 брендов, большинство из которых являются турецкими производителями, и более, чем 5000 специалистов в области сельского хозяйства.Турецкие производители техники, мельниц и силосов, добившиеся значительных успехов в производстве муки и переработке бобовых во всем мире, предложат свою продукцию для использования в переработке российского зерна в готовую продукцию.Одновременно с выставкой пройдет Российский саммит по зерну, бобовым и кормам. Его участники обсудят, в частности, сельскохозяйственную стратегию в новый период, вопросы черноморской логистики. Своими взглядами поделятся такие видные деятели отрасли как президент Международной промышленной академии В. А. Бутковский, президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко и председатель правления Турецкой ассоциации технологий переработки зерна, бобовых, системы хранения и анализа (ТАБАДЕР) Мустафа Байрам.Выставка и зерновой саммит пройдут при поддержке Международной промышленной Академии, Российский союз мукомольных и крупяных предприятий, Российского зернового союза, Национальной кормовой ассоциации.РЕКЛАМАООО "Газетем" ИНН 7707667169ID 4CQwVszH9pQNrzTYwWv

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы