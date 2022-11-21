https://ria.ru/20221121/vulkan-1832981844.html

Спасатели на Камчатке попросили туристов не приближаться к вулкану Шивелуч

Спасатели на Камчатке попросили туристов не приближаться к вулкану Шивелуч - РИА Новости, 21.11.2022

Спасатели на Камчатке попросили туристов не приближаться к вулкану Шивелуч

Камчатские спасатели попросили туристов не приближаться к вулкану Шивелуч, где происходят выбросы пепла и сходят раскаленные лавины, соответствующее обращение... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T06:45

2022-11-21T06:45

2022-11-21T06:45

шивелуч

россия

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя – РИА Новости. Камчатские спасатели попросили туристов не приближаться к вулкану Шивелуч, где происходят выбросы пепла и сходят раскаленные лавины, соответствующее обращение опубликовано на сайте ГУ МЧС России по региону.В воскресенье ученые предупредили, что купол вулкана Шивелуч сильно разогрет. Со склонов скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов, сходят пирокластические потоки. Такое состояние купола говорит о подготовке к мощному пароксизмальному извержению."Спасатели рекомендуют воздержаться от посещения вулкана Шивелуч и его окрестностей в радиусе 15 километров от вершины", – говорится в сообщении.Сейчас у вулкана повышенная сейсмичность. В любое время возможны пепловые выбросы до 12 километров над уровнем моря, заявили в МЧС, отметив, что угрозы населенным пунктам нет.По оценке спасателей, в первую очередь извержение опасно для тех, кто предпочитает посещать вулканы в период извержений, а также арендовать для этого малые воздушные суда. Сейчас в районе вулкана зарегистрированных групп нет, однако в МЧС опасаются, что туристы могут самостоятельно отправиться к Шивелучу."В непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах, при приближении к исполину есть вероятность попасть в пеплопад, что может привести к аллергическим реакциям, попаданию пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя", - объяснили в ведомстве.Шивелуч – один из самых крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, в 50 километрах от поселка Ключи и 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20221120/shiveluch-1832841948.html

https://ria.ru/20221120/vulkan-1832835334.html

шивелуч

россия

петропавловск-камчатский

камчатский край

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шивелуч, россия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, камчатский край