В ЛНР заявили о частичном уничтожении переброшенных из-под Херсона сил ВСУ
Представитель ЛНР Марочко заявил о частичном уничтожении прибывших из-под Херсона сил ВСУ
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ
© AP Photo / Leo Correa
Украинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Часть переброшенных на прошлой неделе с херсонского направления в Луганскую Народную Республику украинских войск уничтожена, сообщил в понедельник офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его информации, есть "косвенные и прямые подтверждения" переброски украинских сил с херсонского направления на территорию ЛНР и в направлении Запорожской области.
"Сюда (на территорию ЛНР) было перекинуто много личного состава и бронетехники, то есть они создавали своеобразные ударные кулаки еще в середине и начале прошлой недели. Когда ведение боевых действий стало более активное, то некоторые из этих групп, которые были переброшены, были уничтожены ВКС России. Также и артиллерия старалась на подобную задачу", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в настоящий момент противник ведет перегруппировку и восполнение потерь, чтобы с улучшением погоды вновь начать попытки штурмовать Луганскую Народную Республику по направлению Сватово, Кременная и на других опасных участках. Он отметил, что в украинских войсках в ЛНР "довольно серьезные потери".
"Народной милицией зафиксировано за истекшие сутки только в ее зоне ответственности было уничтожено порядка 30 украинских боевиков, 11 единиц автомобильной специальной техники, два бронетранспортера и также сбито четыре беспилотных летательных аппарата. Если мы говорим о ежедневных сводках, то в среднем порядка 50 человек личного состава у Украины составляет безвозвратные потери, то есть это ликвидированные украинские боевики. Мы не берем в расчет тех, кто получает ранения – минимум можно умножать на три… По моим подсчетам, приблизительно около тысячи украинских военнослужащих – безвозвратные и санитарные потери", - заявил Марочко.