https://ria.ru/20221121/vsu-1833082996.html

В ЛНР заявили о частичном уничтожении переброшенных из-под Херсона сил ВСУ

В ЛНР заявили о частичном уничтожении переброшенных из-под Херсона сил ВСУ - РИА Новости, 21.11.2022

В ЛНР заявили о частичном уничтожении переброшенных из-под Херсона сил ВСУ

Часть переброшенных на прошлой неделе с херсонского направления в Луганскую Народную Республику украинских войск уничтожена, сообщил в понедельник офицер... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:14

2022-11-21T14:14

2022-11-21T14:14

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

андрей марочко

украина

вооруженные силы украины

херсонская область

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Часть переброшенных на прошлой неделе с херсонского направления в Луганскую Народную Республику украинских войск уничтожена, сообщил в понедельник офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.По его информации, есть "косвенные и прямые подтверждения" переброски украинских сил с херсонского направления на территорию ЛНР и в направлении Запорожской области."Сюда (на территорию ЛНР) было перекинуто много личного состава и бронетехники, то есть они создавали своеобразные ударные кулаки еще в середине и начале прошлой недели. Когда ведение боевых действий стало более активное, то некоторые из этих групп, которые были переброшены, были уничтожены ВКС России. Также и артиллерия старалась на подобную задачу", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в настоящий момент противник ведет перегруппировку и восполнение потерь, чтобы с улучшением погоды вновь начать попытки штурмовать Луганскую Народную Республику по направлению Сватово, Кременная и на других опасных участках. Он отметил, что в украинских войсках в ЛНР "довольно серьезные потери"."Народной милицией зафиксировано за истекшие сутки только в ее зоне ответственности было уничтожено порядка 30 украинских боевиков, 11 единиц автомобильной специальной техники, два бронетранспортера и также сбито четыре беспилотных летательных аппарата. Если мы говорим о ежедневных сводках, то в среднем порядка 50 человек личного состава у Украины составляет безвозвратные потери, то есть это ликвидированные украинские боевики. Мы не берем в расчет тех, кто получает ранения – минимум можно умножать на три… По моим подсчетам, приблизительно около тысячи украинских военнослужащих – безвозвратные и санитарные потери", - заявил Марочко.

https://ria.ru/20221116/donbass-1830873441.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, луганская народная республика, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины, херсонская область , ситуация в днр и лнр