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В ЛНР заявили о частичном уничтожении переброшенных из-под Херсона сил ВСУ - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/vsu-1833082996.html
В ЛНР заявили о частичном уничтожении переброшенных из-под Херсона сил ВСУ
В ЛНР заявили о частичном уничтожении переброшенных из-под Херсона сил ВСУ - РИА Новости, 21.11.2022
В ЛНР заявили о частичном уничтожении переброшенных из-под Херсона сил ВСУ
Часть переброшенных на прошлой неделе с херсонского направления в Луганскую Народную Республику украинских войск уничтожена, сообщил в понедельник офицер... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:14
2022-11-21T14:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
андрей марочко
украина
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Часть переброшенных на прошлой неделе с херсонского направления в Луганскую Народную Республику украинских войск уничтожена, сообщил в понедельник офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.По его информации, есть "косвенные и прямые подтверждения" переброски украинских сил с херсонского направления на территорию ЛНР и в направлении Запорожской области."Сюда (на территорию ЛНР) было перекинуто много личного состава и бронетехники, то есть они создавали своеобразные ударные кулаки еще в середине и начале прошлой недели. Когда ведение боевых действий стало более активное, то некоторые из этих групп, которые были переброшены, были уничтожены ВКС России. Также и артиллерия старалась на подобную задачу", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в настоящий момент противник ведет перегруппировку и восполнение потерь, чтобы с улучшением погоды вновь начать попытки штурмовать Луганскую Народную Республику по направлению Сватово, Кременная и на других опасных участках. Он отметил, что в украинских войсках в ЛНР "довольно серьезные потери"."Народной милицией зафиксировано за истекшие сутки только в ее зоне ответственности было уничтожено порядка 30 украинских боевиков, 11 единиц автомобильной специальной техники, два бронетранспортера и также сбито четыре беспилотных летательных аппарата. Если мы говорим о ежедневных сводках, то в среднем порядка 50 человек личного состава у Украины составляет безвозвратные потери, то есть это ликвидированные украинские боевики. Мы не берем в расчет тех, кто получает ранения – минимум можно умножать на три… По моим подсчетам, приблизительно около тысячи украинских военнослужащих – безвозвратные и санитарные потери", - заявил Марочко.
https://ria.ru/20221116/donbass-1830873441.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, луганская народная республика, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Украина, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
14:14 21.11.2022
 
В ЛНР заявили о частичном уничтожении переброшенных из-под Херсона сил ВСУ

Представитель ЛНР Марочко заявил о частичном уничтожении прибывших из-под Херсона сил ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ
Украинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Leo Correa
Украинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Часть переброшенных на прошлой неделе с херсонского направления в Луганскую Народную Республику украинских войск уничтожена, сообщил в понедельник офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его информации, есть "косвенные и прямые подтверждения" переброски украинских сил с херсонского направления на территорию ЛНР и в направлении Запорожской области.
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"Сюда (на территорию ЛНР) было перекинуто много личного состава и бронетехники, то есть они создавали своеобразные ударные кулаки еще в середине и начале прошлой недели. Когда ведение боевых действий стало более активное, то некоторые из этих групп, которые были переброшены, были уничтожены ВКС России. Также и артиллерия старалась на подобную задачу", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в настоящий момент противник ведет перегруппировку и восполнение потерь, чтобы с улучшением погоды вновь начать попытки штурмовать Луганскую Народную Республику по направлению Сватово, Кременная и на других опасных участках. Он отметил, что в украинских войсках в ЛНР "довольно серьезные потери".
"Народной милицией зафиксировано за истекшие сутки только в ее зоне ответственности было уничтожено порядка 30 украинских боевиков, 11 единиц автомобильной специальной техники, два бронетранспортера и также сбито четыре беспилотных летательных аппарата. Если мы говорим о ежедневных сводках, то в среднем порядка 50 человек личного состава у Украины составляет безвозвратные потери, то есть это ликвидированные украинские боевики. Мы не берем в расчет тех, кто получает ранения – минимум можно умножать на три… По моим подсчетам, приблизительно около тысячи украинских военнослужащих – безвозвратные и санитарные потери", - заявил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоУкраинаВооруженные силы УкраиныХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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