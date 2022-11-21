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Глава Росавиации встретился с министром транспорта Никарагуа

Глава Росавиации встретился с министром транспорта Никарагуа - РИА Новости, 21.11.2022

Глава Росавиации встретился с министром транспорта Никарагуа

Россия и Никарагуа договорились продолжить совместную работу в области гражданской авиации; в частности, российских специалистов могут привлечь к вопросу... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:46

2022-11-21T12:46

2022-11-21T12:46

россия

никарагуа

александр нерадько

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

экономика

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия и Никарагуа договорились продолжить совместную работу в области гражданской авиации; в частности, российских специалистов могут привлечь к вопросу модернизации аэропортов в центральноамериканской стране, сообщает Росавиация.В Росавиации состоялась встреча главы ведомства Александра Нерадько с министром транспорта и инфраструктуры Никарагуа Оскаром Сальвадором Мохика-Обрегоном, который проинформировал о решении начать модернизацию ряда аэропортов в своей стране. Планируется, что аэропорты будут использоваться для пассажирских и грузовых перевозок, а министерство сейчас готовит соответствующие бизнес-модели."По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу, направленную на развитие сотрудничества между Россией и Никарагуа в области гражданской авиации", - говорится в сообщении."Руководитель Росавиации сообщил об организационной системе управления аэропортовой инфраструктуры РФ. Отдельно остановился на вопросе организации строительства и реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры. Проинформировал о возможностях ведущих российских организаций, специализирующихся на развитии аэропортовой инфраструктуры. Также предложил привлечь к вопросу модернизации аэропортов отраслевой проектный институт - ФГУП ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект", - также отмечает Росавиация.

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россия

никарагуа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, никарагуа, александр нерадько, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика