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Глава Росавиации встретился с министром транспорта Никарагуа - РИА Новости, 21.11.2022
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Глава Росавиации встретился с министром транспорта Никарагуа
Глава Росавиации встретился с министром транспорта Никарагуа - РИА Новости, 21.11.2022
Глава Росавиации встретился с министром транспорта Никарагуа
Россия и Никарагуа договорились продолжить совместную работу в области гражданской авиации; в частности, российских специалистов могут привлечь к вопросу... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:46
2022-11-21T12:46
россия
никарагуа
александр нерадько
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия и Никарагуа договорились продолжить совместную работу в области гражданской авиации; в частности, российских специалистов могут привлечь к вопросу модернизации аэропортов в центральноамериканской стране, сообщает Росавиация.В Росавиации состоялась встреча главы ведомства Александра Нерадько с министром транспорта и инфраструктуры Никарагуа Оскаром Сальвадором Мохика-Обрегоном, который проинформировал о решении начать модернизацию ряда аэропортов в своей стране. Планируется, что аэропорты будут использоваться для пассажирских и грузовых перевозок, а министерство сейчас готовит соответствующие бизнес-модели."По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу, направленную на развитие сотрудничества между Россией и Никарагуа в области гражданской авиации", - говорится в сообщении."Руководитель Росавиации сообщил об организационной системе управления аэропортовой инфраструктуры РФ. Отдельно остановился на вопросе организации строительства и реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры. Проинформировал о возможностях ведущих российских организаций, специализирующихся на развитии аэропортовой инфраструктуры. Также предложил привлечь к вопросу модернизации аэропортов отраслевой проектный институт - ФГУП ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект", - также отмечает Росавиация.
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россия, никарагуа, александр нерадько, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика
Россия, Никарагуа, Александр Нерадько, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Экономика
12:46 21.11.2022
 
Глава Росавиации встретился с министром транспорта Никарагуа

Россия и Никарагуа договорились продолжить совместную работу в области гражданской авиации

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийНикарагуа
Никарагуа - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Никарагуа. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия и Никарагуа договорились продолжить совместную работу в области гражданской авиации; в частности, российских специалистов могут привлечь к вопросу модернизации аэропортов в центральноамериканской стране, сообщает Росавиация.
В Росавиации состоялась встреча главы ведомства Александра Нерадько с министром транспорта и инфраструктуры Никарагуа Оскаром Сальвадором Мохика-Обрегоном, который проинформировал о решении начать модернизацию ряда аэропортов в своей стране. Планируется, что аэропорты будут использоваться для пассажирских и грузовых перевозок, а министерство сейчас готовит соответствующие бизнес-модели.
"По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу, направленную на развитие сотрудничества между Россией и Никарагуа в области гражданской авиации", - говорится в сообщении.
"Руководитель Росавиации сообщил об организационной системе управления аэропортовой инфраструктуры РФ. Отдельно остановился на вопросе организации строительства и реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры. Проинформировал о возможностях ведущих российских организаций, специализирующихся на развитии аэропортовой инфраструктуры. Также предложил привлечь к вопросу модернизации аэропортов отраслевой проектный институт - ФГУП ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект", - также отмечает Росавиация.
Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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РоссияНикарагуаАлександр НерадькоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Экономика
 
 
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