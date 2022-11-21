Глава Росавиации встретился с министром транспорта Никарагуа
Россия и Никарагуа договорились продолжить совместную работу в области гражданской авиации
Никарагуа. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия и Никарагуа договорились продолжить совместную работу в области гражданской авиации; в частности, российских специалистов могут привлечь к вопросу модернизации аэропортов в центральноамериканской стране, сообщает Росавиация.
В Росавиации состоялась встреча главы ведомства Александра Нерадько с министром транспорта и инфраструктуры Никарагуа Оскаром Сальвадором Мохика-Обрегоном, который проинформировал о решении начать модернизацию ряда аэропортов в своей стране. Планируется, что аэропорты будут использоваться для пассажирских и грузовых перевозок, а министерство сейчас готовит соответствующие бизнес-модели.
"По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу, направленную на развитие сотрудничества между Россией и Никарагуа в области гражданской авиации", - говорится в сообщении.
"Руководитель Росавиации сообщил об организационной системе управления аэропортовой инфраструктуры РФ. Отдельно остановился на вопросе организации строительства и реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры. Проинформировал о возможностях ведущих российских организаций, специализирующихся на развитии аэропортовой инфраструктуры. Также предложил привлечь к вопросу модернизации аэропортов отраслевой проектный институт - ФГУП ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект", - также отмечает Росавиация.
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