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Суд в Тюмени заново рассмотрит административное дело о надписи "Нет вобле" - РИА Новости, 21.11.2022
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Суд в Тюмени заново рассмотрит административное дело о надписи "Нет вобле"
Суд в Тюмени заново рассмотрит административное дело о надписи "Нет вобле" - РИА Новости, 21.11.2022
Суд в Тюмени заново рассмотрит административное дело о надписи "Нет вобле"
Тюменский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции, не ставшей штрафовать девушку, объяснившую слова "НЕТ В***Е" неприязнью к вобле, и направил дело... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:30
2022-11-21T15:30
происшествия
тюмень
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Тюменский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции, не ставшей штрафовать девушку, объяснившую слова "НЕТ В***Е" неприязнью к вобле, и направил дело на новое рассмотрение, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.На девушку, 24 сентября на площади Единства и согласия в Тюмени написавшую на асфальте синим мелом слова "НЕТ В***Е", полиция составила протокол по статье о дискредитации российской армии. В суде девушка рассказала, что фраза означает "НЕТ ВОБЛЕ" - к этой рыбе у нее неприязнь, и добавила, что только после задержания узнала, что на площади в это время проходила акция против частичной мобилизации. Центральный районный суд Тюмени производство по делу прекратил в связи с отсутствием состава административного правонарушения."Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу инспектора отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по г. Тюмени на постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в отношении Алисы К. от 12 октября 2022 года. Апелляционная инстанция постановление Центрального районного суда Тюмени отменила, направив материалы дела на новое рассмотрение", - говорится в сообщении пресс-службы.Заявитель в жалобе указал, что суд не учел всех предоставленных доказательств вины девушки, добавили в суде.
https://ria.ru/20221121/okhrannik-1833112653.html
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происшествия, тюмень, тюменская область, россия
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Россия
15:30 21.11.2022
 
Суд в Тюмени заново рассмотрит административное дело о надписи "Нет вобле"

Тюменский областной суд заново рассмотрит административное дело о надписи "Нет вобле"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Тюменский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции, не ставшей штрафовать девушку, объяснившую слова "НЕТ В***Е" неприязнью к вобле, и направил дело на новое рассмотрение, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
На девушку, 24 сентября на площади Единства и согласия в Тюмени написавшую на асфальте синим мелом слова "НЕТ В***Е", полиция составила протокол по статье о дискредитации российской армии. В суде девушка рассказала, что фраза означает "НЕТ ВОБЛЕ" - к этой рыбе у нее неприязнь, и добавила, что только после задержания узнала, что на площади в это время проходила акция против частичной мобилизации. Центральный районный суд Тюмени производство по делу прекратил в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
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"Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу инспектора отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по г. Тюмени на постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в отношении Алисы К. от 12 октября 2022 года. Апелляционная инстанция постановление Центрального районного суда Тюмени отменила, направив материалы дела на новое рассмотрение", - говорится в сообщении пресс-службы.
Заявитель в жалобе указал, что суд не учел всех предоставленных доказательств вины девушки, добавили в суде.
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