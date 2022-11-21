https://ria.ru/20221121/vobla-1833115873.html

Суд в Тюмени заново рассмотрит административное дело о надписи "Нет вобле"

Суд в Тюмени заново рассмотрит административное дело о надписи "Нет вобле" - РИА Новости, 21.11.2022

Суд в Тюмени заново рассмотрит административное дело о надписи "Нет вобле"

Тюменский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции, не ставшей штрафовать девушку, объяснившую слова "НЕТ В***Е" неприязнью к вобле, и направил дело... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:30

2022-11-21T15:30

2022-11-21T15:30

происшествия

тюмень

тюменская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

ТЮМЕНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Тюменский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции, не ставшей штрафовать девушку, объяснившую слова "НЕТ В***Е" неприязнью к вобле, и направил дело на новое рассмотрение, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.На девушку, 24 сентября на площади Единства и согласия в Тюмени написавшую на асфальте синим мелом слова "НЕТ В***Е", полиция составила протокол по статье о дискредитации российской армии. В суде девушка рассказала, что фраза означает "НЕТ ВОБЛЕ" - к этой рыбе у нее неприязнь, и добавила, что только после задержания узнала, что на площади в это время проходила акция против частичной мобилизации. Центральный районный суд Тюмени производство по делу прекратил в связи с отсутствием состава административного правонарушения."Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу инспектора отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по г. Тюмени на постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в отношении Алисы К. от 12 октября 2022 года. Апелляционная инстанция постановление Центрального районного суда Тюмени отменила, направив материалы дела на новое рассмотрение", - говорится в сообщении пресс-службы.Заявитель в жалобе указал, что суд не учел всех предоставленных доказательств вины девушки, добавили в суде.

https://ria.ru/20221121/okhrannik-1833112653.html

https://ria.ru/20221121/ubiystvo-1833035135.html

тюмень

тюменская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюмень, тюменская область, россия