https://ria.ru/20221121/vkontakte-1833018556.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, обманывали ли их телефонные мошенники
Пользователи ВКонтакте рассказали, обманывали ли их телефонные мошенники - РИА Новости, 21.11.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, обманывали ли их телефонные мошенники
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:25
2022-11-21T11:25
2022-11-21T11:25
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, становились ли они жертвами телефонных мошенников.Варианты ответа были: да, потерял деньги; да, но вовремя их раскусил; нет, сразу их распознаю; мне не звонят мошенники.В итоге большинство подписчиков ответило, что они сразу распознают телефонных мошенников. Так проголосовали 62% опрошенных. На втором месте оказались те, кто попадались на уловки злоумышленников, но вовремя их раскусили — около 20% проголосовавших. При этом не получают подобных звонков 11% пользователей. И всего 5% подписчиков ответили, что поверили мошенникам и потеряли свои деньги.В комментариях пользователи добавили, что никогда не отвечают на звонки с незнакомых номеров.
https://ria.ru/20220924/moshenniki-1819094896.html
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вконтакте
Пользователи ВКонтакте рассказали, обманывали ли их телефонные мошенники
Пользователи ВКонтакте ответили, становились ли они жертвами телефонных мошенников
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, становились ли они жертвами телефонных мошенников.
Варианты ответа были: да, потерял деньги; да, но вовремя их раскусил; нет, сразу их распознаю; мне не звонят мошенники.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они сразу распознают телефонных мошенников. Так проголосовали 62% опрошенных. На втором месте оказались те, кто попадались на уловки злоумышленников, но вовремя их раскусили — около 20% проголосовавших. При этом не получают подобных звонков 11% пользователей. И всего 5% подписчиков ответили, что поверили мошенникам и потеряли свои деньги.
В комментариях пользователи добавили, что никогда не отвечают на звонки с незнакомых номеров.