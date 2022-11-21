https://ria.ru/20221121/vkontakte-1833018556.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, обманывали ли их телефонные мошенники

Пользователи ВКонтакте рассказали, обманывали ли их телефонные мошенники - РИА Новости, 21.11.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, обманывали ли их телефонные мошенники

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:25

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, становились ли они жертвами телефонных мошенников.Варианты ответа были: да, потерял деньги; да, но вовремя их раскусил; нет, сразу их распознаю; мне не звонят мошенники.В итоге большинство подписчиков ответило, что они сразу распознают телефонных мошенников. Так проголосовали 62% опрошенных. На втором месте оказались те, кто попадались на уловки злоумышленников, но вовремя их раскусили — около 20% проголосовавших. При этом не получают подобных звонков 11% пользователей. И всего 5% подписчиков ответили, что поверили мошенникам и потеряли свои деньги.В комментариях пользователи добавили, что никогда не отвечают на звонки с незнакомых номеров.

https://ria.ru/20220924/moshenniki-1819094896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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