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Пользователи ВКонтакте рассказали, обманывали ли их телефонные мошенники - РИА Новости, 21.11.2022
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Пользователи ВКонтакте рассказали, обманывали ли их телефонные мошенники
Пользователи ВКонтакте рассказали, обманывали ли их телефонные мошенники - РИА Новости, 21.11.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, обманывали ли их телефонные мошенники
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:25
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, становились ли они жертвами телефонных мошенников.Варианты ответа были: да, потерял деньги; да, но вовремя их раскусил; нет, сразу их распознаю; мне не звонят мошенники.В итоге большинство подписчиков ответило, что они сразу распознают телефонных мошенников. Так проголосовали 62% опрошенных. На втором месте оказались те, кто попадались на уловки злоумышленников, но вовремя их раскусили — около 20% проголосовавших. При этом не получают подобных звонков 11% пользователей. И всего 5% подписчиков ответили, что поверили мошенникам и потеряли свои деньги.В комментариях пользователи добавили, что никогда не отвечают на звонки с незнакомых номеров.
https://ria.ru/20220924/moshenniki-1819094896.html
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Новости
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вконтакте
ВКонтакте
11:25 21.11.2022
 
Пользователи ВКонтакте рассказали, обманывали ли их телефонные мошенники

Пользователи ВКонтакте ответили, становились ли они жертвами телефонных мошенников

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Depositphotos.com / leungchopan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, становились ли они жертвами телефонных мошенников.
Варианты ответа были: да, потерял деньги; да, но вовремя их раскусил; нет, сразу их распознаю; мне не звонят мошенники.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они сразу распознают телефонных мошенников. Так проголосовали 62% опрошенных. На втором месте оказались те, кто попадались на уловки злоумышленников, но вовремя их раскусили — около 20% проголосовавших. При этом не получают подобных звонков 11% пользователей. И всего 5% подписчиков ответили, что поверили мошенникам и потеряли свои деньги.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 02:15
Эксперт объяснил, что могут узнать мошенники по номеру телефона
В комментариях пользователи добавили, что никогда не отвечают на звонки с незнакомых номеров.
 
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