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На Алтае подросток погиб, катаясь на "ватрушке" - РИА Новости, 21.11.2022
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На Алтае подросток погиб, катаясь на "ватрушке"
На Алтае подросток погиб, катаясь на "ватрушке" - РИА Новости, 21.11.2022
На Алтае подросток погиб, катаясь на "ватрушке"
Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за гибели подростка во время катания на "ватрушке", сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:36
2022-11-21T12:36
происшествия
алтайский край
россия
бийск
подростки
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за гибели подростка во время катания на "ватрушке", сообщили в СУСК по региону."Возбуждено уголовное по факту смерти 16-летнего подростка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером в воскресенье местный житель, управляя автомобилем, двигался по проезжей части в поселке Сорокино Бийска с прицепленной к машине "ватрушкой", в которой находился его несовершеннолетний знакомый."В процессе движения тюб вынесло на обочину дороги, где произошло столкновение с припаркованным автомобилем. В результате происшествия подросток получил травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи", - уточняют в СУСК.Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование контролирует региональная прокуратура, также надзорное ведомство проводит проверку."Прокуратурой устанавливаются причины произошедшего, условия проживания и воспитания несовершеннолетнего в семье. Будет дана оценка работе органов системы профилактики", - сообщила журналистам помощник прокурора края Мария Антошкина.
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алтайский край
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происшествия, алтайский край, россия, бийск, подростки, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Россия, Бийск, Подростки, Следственный комитет России (СК РФ)
12:36 21.11.2022
 
На Алтае подросток погиб, катаясь на "ватрушке"

В Алтайском крае возбудили дело после гибели подростка во время катания на "ватрушке"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за гибели подростка во время катания на "ватрушке", сообщили в СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное по факту смерти 16-летнего подростка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, вечером в воскресенье местный житель, управляя автомобилем, двигался по проезжей части в поселке Сорокино Бийска с прицепленной к машине "ватрушкой", в которой находился его несовершеннолетний знакомый.
"В процессе движения тюб вынесло на обочину дороги, где произошло столкновение с припаркованным автомобилем. В результате происшествия подросток получил травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи", - уточняют в СУСК.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование контролирует региональная прокуратура, также надзорное ведомство проводит проверку.
"Прокуратурой устанавливаются причины произошедшего, условия проживания и воспитания несовершеннолетнего в семье. Будет дана оценка работе органов системы профилактики", - сообщила журналистам помощник прокурора края Мария Антошкина.
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ПроисшествияАлтайский крайРоссияБийскПодросткиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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