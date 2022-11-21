На Алтае подросток погиб, катаясь на "ватрушке"
В Алтайском крае возбудили дело после гибели подростка во время катания на "ватрушке"
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за гибели подростка во время катания на "ватрушке", сообщили в СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное по факту смерти 16-летнего подростка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, вечером в воскресенье местный житель, управляя автомобилем, двигался по проезжей части в поселке Сорокино Бийска с прицепленной к машине "ватрушкой", в которой находился его несовершеннолетний знакомый.
"В процессе движения тюб вынесло на обочину дороги, где произошло столкновение с припаркованным автомобилем. В результате происшествия подросток получил травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи", - уточняют в СУСК.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование контролирует региональная прокуратура, также надзорное ведомство проводит проверку.
"Прокуратурой устанавливаются причины произошедшего, условия проживания и воспитания несовершеннолетнего в семье. Будет дана оценка работе органов системы профилактики", - сообщила журналистам помощник прокурора края Мария Антошкина.