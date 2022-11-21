https://ria.ru/20221121/vatrushka-1833045027.html

На Алтае подросток погиб, катаясь на "ватрушке"

На Алтае подросток погиб, катаясь на "ватрушке" - РИА Новости, 21.11.2022

На Алтае подросток погиб, катаясь на "ватрушке"

Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за гибели подростка во время катания на "ватрушке", сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:36

2022-11-21T12:36

2022-11-21T12:36

происшествия

алтайский край

россия

бийск

подростки

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за гибели подростка во время катания на "ватрушке", сообщили в СУСК по региону."Возбуждено уголовное по факту смерти 16-летнего подростка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером в воскресенье местный житель, управляя автомобилем, двигался по проезжей части в поселке Сорокино Бийска с прицепленной к машине "ватрушкой", в которой находился его несовершеннолетний знакомый."В процессе движения тюб вынесло на обочину дороги, где произошло столкновение с припаркованным автомобилем. В результате происшествия подросток получил травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи", - уточняют в СУСК.Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование контролирует региональная прокуратура, также надзорное ведомство проводит проверку."Прокуратурой устанавливаются причины произошедшего, условия проживания и воспитания несовершеннолетнего в семье. Будет дана оценка работе органов системы профилактики", - сообщила журналистам помощник прокурора края Мария Антошкина.

https://ria.ru/20221117/kaluga-1832207832.html

https://ria.ru/20221117/ubiystvo-1832166054.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, алтайский край, россия, бийск, подростки, следственный комитет россии (ск рф)