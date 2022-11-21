Рейтинг@Mail.ru
Бесплатные уроки цифровых видеотехнологий организуют для школьников МО - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221121/uroki-1833137720.html
Бесплатные уроки цифровых видеотехнологий организуют для школьников МО
Бесплатные уроки цифровых видеотехнологий организуют для школьников МО - РИА Новости, 21.11.2022
Бесплатные уроки цифровых видеотехнологий организуют для школьников МО
Школьники Подмосковья смогут принять участие в бесплатном уроке цифры. В рамках занятия детям расскажут о видеотехнологиях, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:34
2022-11-21T16:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732026468_0:54:2000:1179_1920x0_80_0_0_19790522e59f7cab9b8b5284f4787b5d.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Школьники Подмосковья смогут принять участие в бесплатном уроке цифры. В рамках занятия детям расскажут о видеотехнологиях, сообщил телеканал "360".Новое занятие станет вторым в рамках курса. Урок будут проводить в период с 21 ноября по 11 декабря. Дети смогут узнать о том, как работают визуальные эффекты во время общения в Сети, каким образом нейросети подбирают видео в ленту, а также всю актуальную информацию, связанную с визуальной составляющей медийного пространства."Подмосковье поддерживает федеральную инициативу и активно участвует в проведении урока цифры. На занятии ребята узнают, как создаются видеотехнологии и кто над этим работает", –заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Найти урок можно на официальной странице проекта "Урокцифры.рф". Представленные материалы будут интересны как младшим школьникам, так и ученикам средних и старших классов. После прохождения урока дети смогут проверить полученную информацию с помощью онлайн-тренажеров. Ученикам, которые пройдут урок, выдадут сертификаты.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732026468_0:0:1764:1323_1920x0_80_0_0_24fc950add8c39c11634196253929771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:34 21.11.2022
 

Бесплатные уроки цифровых видеотехнологий организуют для школьников МО

© РИА Новости / Виталий АньковШкольники за ноутбуком
Школьники за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Школьники Подмосковья смогут принять участие в бесплатном уроке цифры. В рамках занятия детям расскажут о видеотехнологиях, сообщил телеканал "360".
Новое занятие станет вторым в рамках курса. Урок будут проводить в период с 21 ноября по 11 декабря. Дети смогут узнать о том, как работают визуальные эффекты во время общения в Сети, каким образом нейросети подбирают видео в ленту, а также всю актуальную информацию, связанную с визуальной составляющей медийного пространства.
"Подмосковье поддерживает федеральную инициативу и активно участвует в проведении урока цифры. На занятии ребята узнают, как создаются видеотехнологии и кто над этим работает", –заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Найти урок можно на официальной странице проекта "Урокцифры.рф". Представленные материалы будут интересны как младшим школьникам, так и ученикам средних и старших классов. После прохождения урока дети смогут проверить полученную информацию с помощью онлайн-тренажеров. Ученикам, которые пройдут урок, выдадут сертификаты.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала