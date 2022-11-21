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Бесплатные уроки цифровых видеотехнологий организуют для школьников МО
Бесплатные уроки цифровых видеотехнологий организуют для школьников МО - РИА Новости, 21.11.2022
Бесплатные уроки цифровых видеотехнологий организуют для школьников МО
Школьники Подмосковья смогут принять участие в бесплатном уроке цифры. В рамках занятия детям расскажут о видеотехнологиях, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:34
2022-11-21T16:34
2022-11-21T16:34
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Школьники Подмосковья смогут принять участие в бесплатном уроке цифры. В рамках занятия детям расскажут о видеотехнологиях, сообщил телеканал "360".Новое занятие станет вторым в рамках курса. Урок будут проводить в период с 21 ноября по 11 декабря. Дети смогут узнать о том, как работают визуальные эффекты во время общения в Сети, каким образом нейросети подбирают видео в ленту, а также всю актуальную информацию, связанную с визуальной составляющей медийного пространства."Подмосковье поддерживает федеральную инициативу и активно участвует в проведении урока цифры. На занятии ребята узнают, как создаются видеотехнологии и кто над этим работает", –заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Найти урок можно на официальной странице проекта "Урокцифры.рф". Представленные материалы будут интересны как младшим школьникам, так и ученикам средних и старших классов. После прохождения урока дети смогут проверить полученную информацию с помощью онлайн-тренажеров. Ученикам, которые пройдут урок, выдадут сертификаты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Школьники Подмосковья смогут принять участие в бесплатном уроке цифры. В рамках занятия детям расскажут о видеотехнологиях, сообщил телеканал "360"
.
Новое занятие станет вторым в рамках курса. Урок будут проводить в период с 21 ноября по 11 декабря. Дети смогут узнать о том, как работают визуальные эффекты во время общения в Сети, каким образом нейросети подбирают видео в ленту, а также всю актуальную информацию, связанную с визуальной составляющей медийного пространства.
"Подмосковье поддерживает федеральную инициативу и активно участвует в проведении урока цифры. На занятии ребята узнают, как создаются видеотехнологии и кто над этим работает", –заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Найти урок можно на официальной странице проекта "Урокцифры.рф". Представленные материалы будут интересны как младшим школьникам, так и ученикам средних и старших классов. После прохождения урока дети смогут проверить полученную информацию с помощью онлайн-тренажеров. Ученикам, которые пройдут урок, выдадут сертификаты.