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Бесплатные уроки цифровых видеотехнологий организуют для школьников МО

Бесплатные уроки цифровых видеотехнологий организуют для школьников МО - РИА Новости, 21.11.2022

Бесплатные уроки цифровых видеотехнологий организуют для школьников МО

Школьники Подмосковья смогут принять участие в бесплатном уроке цифры. В рамках занятия детям расскажут о видеотехнологиях, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:34

2022-11-21T16:34

2022-11-21T16:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Школьники Подмосковья смогут принять участие в бесплатном уроке цифры. В рамках занятия детям расскажут о видеотехнологиях, сообщил телеканал "360".Новое занятие станет вторым в рамках курса. Урок будут проводить в период с 21 ноября по 11 декабря. Дети смогут узнать о том, как работают визуальные эффекты во время общения в Сети, каким образом нейросети подбирают видео в ленту, а также всю актуальную информацию, связанную с визуальной составляющей медийного пространства."Подмосковье поддерживает федеральную инициативу и активно участвует в проведении урока цифры. На занятии ребята узнают, как создаются видеотехнологии и кто над этим работает", –заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Найти урок можно на официальной странице проекта "Урокцифры.рф". Представленные материалы будут интересны как младшим школьникам, так и ученикам средних и старших классов. После прохождения урока дети смогут проверить полученную информацию с помощью онлайн-тренажеров. Ученикам, которые пройдут урок, выдадут сертификаты.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)