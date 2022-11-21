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В "Укрэнерго" не ждут блэкаута в нынешнем отопительном сезоне - РИА Новости, 21.11.2022
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https://ria.ru/20221121/ukraina-1833028919.html
В "Укрэнерго" не ждут блэкаута в нынешнем отопительном сезоне
В "Укрэнерго" не ждут блэкаута в нынешнем отопительном сезоне - РИА Новости, 21.11.2022
В "Укрэнерго" не ждут блэкаута в нынешнем отопительном сезоне
Блэкаут вряд ли произойдет на Украине в нынешнем отопительном сезоне, однако даже полное отключение электроэнергии не следует считать "концом света", заявил... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:49
2022-11-21T11:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Блэкаут вряд ли произойдет на Украине в нынешнем отопительном сезоне, однако даже полное отключение электроэнергии не следует считать "концом света", заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.Премьер Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что в случае блэкаута по всей Украине энергосистеме понадобится на восстановление от трех до десяти дней."В последнее время было проведено много противоаварийных тренировок и подготовительных мероприятий, не только энергетики, но и другие отрасли знают, что делать в случае блэкаута. Хотя я лично не считаю, что это обязательно с нами произойдет. Далеко не факт, что мы столкнемся в этом сезоне с блэкаутом", – сказал Кудрицкий в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, блэкаут - событие, которое с украинской энергосистемой еще не происходило "в силу ее стойкости", и не стоит его рассматривать как какой-то "конец света". Он отметил, что блэкаут подразумевает полное или значительное погашение энергосистемы, после которого сразу начинается восстановление ее работы."Продолжительность такого потенциального события очень сложно спрогнозировать, поскольку все будет зависеть от характера и степени повреждения инфраструктуры, то есть какие электростанции, подстанции будут повреждены. В принципе, продолжительность... может быть более длительной, а может быть и короче", - добавил Кудрицкий.Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии. Минобороны РФ сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221119/vyezd-1832784322.html
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в мире, украина, укрэнерго, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:49 21.11.2022
 
В "Укрэнерго" не ждут блэкаута в нынешнем отопительном сезоне

"Укрэнерго" считает, что блэкаута на Украине в нынешнем отопительном сезоне не произойдет

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
Люди идут по площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Блэкаут вряд ли произойдет на Украине в нынешнем отопительном сезоне, однако даже полное отключение электроэнергии не следует считать "концом света", заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что в случае блэкаута по всей Украине энергосистеме понадобится на восстановление от трех до десяти дней.
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Энергетики призвали украинцев покинуть страну ради экономии электричества
"В последнее время было проведено много противоаварийных тренировок и подготовительных мероприятий, не только энергетики, но и другие отрасли знают, что делать в случае блэкаута. Хотя я лично не считаю, что это обязательно с нами произойдет. Далеко не факт, что мы столкнемся в этом сезоне с блэкаутом", – сказал Кудрицкий в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, блэкаут - событие, которое с украинской энергосистемой еще не происходило "в силу ее стойкости", и не стоит его рассматривать как какой-то "конец света". Он отметил, что блэкаут подразумевает полное или значительное погашение энергосистемы, после которого сразу начинается восстановление ее работы.
"Продолжительность такого потенциального события очень сложно спрогнозировать, поскольку все будет зависеть от характера и степени повреждения инфраструктуры, то есть какие электростанции, подстанции будут повреждены. В принципе, продолжительность... может быть более длительной, а может быть и короче", - добавил Кудрицкий.
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Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии. Минобороны РФ сообщило, что был произведен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики". По данным ведомства, "все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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